El Hassan Oubaddi y Elena Silvestre vencen en la Clásica de 15 km

El marroquí El Hassan Oubaddi ha vuelto a demostrar su superioridad y con un gran crono de 45:58-mejorando en minuto y medio su mejor marca en esta distancia-ha ganado con neta diferencia la XXI edición de la Clásica de 15 kilómetros de San Sebastián. En la versión femenina se ha repetido el guión y la turolense afincada en Errenteria Elena Silvestre se ha apuntado su tercera victoria consecutiva con 57:37, mejorando su mejor tiempo en diez segundos. «Con este calor había que correr con cabeza. He salido tranquilita y poco a poco he ido remontando posiciones. Mi objetivo era ganar y me siento muy contenta de haberlo logrado».

Oubaddi desde el mismo inicio se ha situado en cabeza tirando de los siete corredores que llevaba pegados a su espalda hasta que en el kilómetro tres (9:06) ha pegado la primera embestida y se han ido descolgando unidades.

Muy atento y valiente se ha mostrado el donostiarra Ander Sagarzazu- que hoy mismo cumple 29 años-único que ha tratado de seguir la poderosa zancada del fondista realista. Sagarzazu ha aguantado el exigente ritmo de Oubaddi hasta el kilómetro nueve-giro en la gasolinera del infierno.

El Hassan, sabedor del hueco que había sacado al fondista de Bidebieta, ganador en 2015, ha tirado para el Miniestadio de Anoeta, ubicación de la meta, ayudado por los numerosos aplausos de un entusiasta público que ha poblado este mejorado circuito.

Ander Sagarzazu también se ha superado con 47:22. «Venía a competir y disfrutar. Pese al calor (26ºC) he ido bien. Ahora a pensar en el Cross».

La tercera plaza ha recaído en el galo Pierre Urruty con 48 minutos justos.

El gallego Pedro Nimo se ha caído a la quinta plaza con 48:51. «A la noche tuve un pequeño incidente en el dedo del pie. Me levanté y por no encender la luz me di un golpe en el dedo. Bueno, la intención era probarme. Correr con calor no es lo mío. Me ha recordado a alguna Behobia que salió un día muy caluroso».

Elena Silvestre, tres triunfos consecutivos

El propósito de Elena Silvestre era el de ir calentando motores y qué mejor forma de empezar la temporada que ganando esta gran prueba pedestre, segunda en el ránking en cuanto a participación después de la Behobia. La integrante del Atlético SS ha realizado 57:37, por 58:38 de la duatleta donostiarra afincada en Lazkao Maite Arraiza, tercera en el Euskal Herriko Krosa. «El recorrido es bonito pero, uf qué calor».

La navarra Ana Llorens ha amarrado la tercera plaza con un tiempo de 59:33.

La hernaniarra Maitane Guerrero ha comenzado muy rápido. «Fui detrás de Ana y pagué el derroche de energía». Ha terminado cuarta con 59:52.