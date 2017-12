Atletismo «Ahora mi gran pasión es estar con mis hijos» Kamel Ziani, en las pistas deportivas de Orio . / MICHELENA Kamel Ziani, a sus 45 años, vuelve a disfrutar de la competición. El reto es hacer una buena temporada de cross MJ. SILVANO Martes, 5 diciembre 2017, 20:13

Kamel Ziani (Orio, 1972) lleva retirado de la alta competición desde 2011. Una persistente lesión en el pubis provocó que adelantara su retirada de la alta competición. «Así no podía seguir. No me dejaba entrenar fuerte y ya se sabe si no metes series, no corres».

El pasado 19 de noviembre Kamel decidió volver a los circuitos de cross, algo que no hacía desde el 2014. «Todo surgió de forma muy casual. El Goierri Garaia quería montar un potente equipo de veteranos y Santi Pérez, delegado del club, se puso en contacto conmigo para proponerme que corriera con ellos».

Es lo que iba a hacer, «pero una vez que llegué allí vi que era una carrera muy corta y decidí salir en la absoluta. Me encontré muy bien físicamente. Veía que iba muy cómodo y la verdad volví a sentir ese gusto que había perdido por la competición. La idea es intentar hacer un buen Campeonato de Euskadi, y si podemos, clasificarnos para el de España. Si todo va bien, el año lo cerraré en la San Silvestre donostiarra».

Ziani aterrizó en Orio cuando apenas tenía dos años. Su aita fue el primero en llegar a Gipuzkoa, concretamente a Hernani. «Mi padre estuvo trabajando unos años en Alemania, le salió una oferta en la empresa Aristegi y decidió aceptarla. Estuvo un tiempo y luego se trasladó a Orio, donde vivimos desde entonces toda la familia. Yo soy el mayor de los tres, mi hermano tiene 31 años y mi hermana, 26. En esta localidad nos hemos sentido muy integrados y, en mi caso particular, siempre me han reconocido los logros deportivos. Somos pocos y nos conocemos todos bastante bien. La mayoría de las veces salgo a rodar por el pueblo y cuando me cruzo con la gente más de uno me dice 'ánimo Kamel, ánimo'».

Herramieta de superación

El oriotarra está casado con Ouarda El Kattoumi, de origen también marroquí, una gran aficionada al baile. «Tenemos tres hijos: Amin, de 13 años, Nizar, de 10 y Salma, que cumplirá dentro de poco tres añitos. Nuestros hijos son nuestra verdadera pasión. Cuando estaba en activo tenía que ausentarme de casa para ir a concentraciones. Ahora no me quiero perder ni un minuto más de su vida. Tratamos de estar con ellos en sus actividades. Los dos mayores son muy deportistas, juegan al fútbol como yo de pequeño, pero también corren, nadan...».

Con 18 años, Kamel Ziani se inició en el atletismo de la mano de Juan Antonio Martínez, apodado 'El Mugui', entrenador también de otras grandes figuras del fondo guipuzcoano como María Luisa Irizar, Amelia Lorza, Isabel Eizmendi, Amaia Arana y otro sinfín de atletas del circuito popular.

«Me acuerdo mucho de él y de aquellos tiempos. Los domingos a la mañana nos llevaba a la playa a hacer lo que se llama 'farley', cambios de ritmo por la arena. Acabábamos con las piernas muy cansadas, pero este trabajo resultaba muy efectivo luego en pruebas de asfalto. Ahora, que yo soy mi propio entrenador, tiendo a repetir los entrenamientos que hacía con él».

Con 24 años, Kamel Ziani se estrenó en el maratón. Venía destacando con importantes cronos en 5.000 (13:57.50) y 10.000 (28:48.93). «Fue en Ámsterdam (1997). Escuchaba que era muy joven para hacer maratón. Estaba tan fino y me encontraba tan bien que decidí dar el salto a esta prueba. Debuté con 2h10:18, lo que se convirtió en mi mejor marca personal. Recuerdo que fue una carrera prudente donde hice la segunda parte (1h04) más rápida que la primera (1h06)».

Kamel Ziani se ha valido del atletismo como principal aliado a la hora de canalizar situaciones adversas que nos vamos topando en la vida. En 2007 se enganchó a un proyecto solidario dirigido a ayudar a chavales menores de edad -entre 13 y 17 años- en situación de riesgo y exclusión social. «Continúo en el centro de acogida Iturrioz. Tenemos a un grupo de diez chavales, en su mayoría son de aquí. Los llevo a correr y en general responden bien. Tenemos un chico con un potencial espectacular. Tiene 15 años y ha fichado por el Tolosa».

El guipuzcoano ha contado con Aitor Rubio, un entrenador de fútbol, para hacer realidad uno de sus sueños de siempre: crear una escuela de atletismo para niñas y niños de 8 a 12 años. También han diseñado un cross infantil para mañana, que llevará el nombre de Kamel Ziani. La inscripción es totalmente gratuita. «Van a venir de muchas localidades. Estamos muy ilusionados».