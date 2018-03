Gebre, nuevamente campeona de España de cross

Gebre: «No era normal correr, pero me gusta mucho este campeonato»

Trihas Gebre, que obtuvo este domingo en el circo romano su cuarto título consecutivo de campeona de España de cross, admitió que no era "normal correr hoy", a dos semanas del Mundial de Medio Maratón de Valencia, pero explicó que este campeonato le gusta mucho y no quería perdérselo.

"No era normal correr hoy, a dos semanas del Mundial de Medio Maratón, pero me gusta mucho correr el campeonato de España y estoy muy feliz con la victoria", declaró tras ganar la carrera en solitario.

Gebre negó que su victoria haya sido fácil. "No ha sido fácil, ha sido una carrera muy dura. He estado lesionada durante un mes en la pierna derecha, pero he podido controlar bien. Esta carrera no me va a perjudicar para Valencia porque no he corrido tanto y además estoy muy contenta.