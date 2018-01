Atletismo Gebre gana fácilmente el Cross de Zornotza Trihas Gebre, en los metros iniciales del cross de ayer. / EFE La etíope-guipuzcoana no encontró rival a su altura en un embarrado recorrido al que llegó tras un largo viaje desde Madrid M.J. SILVANO SAN SEBASTIÁN. Lunes, 8 enero 2018, 07:30

«Me he ido después del kilómetro dos. El terreno estaba difícil, pero me he encontrado con muchas fuerzas. El domingo que viene correré en Elgoibar», declaraba la etíope-donostiarra Trihas Gebre tras ganar en la 64ª edición del Cross Internacional de Zornotza (Bizkaia) disputado ayer.

A la triple campeona de España de campo a través las más de diez horas que tuvo que estar en la carretera para ir de Madrid a Amorebieta no le privaron de un cómodo triunfo. «He tenido un duro viaje debido a cómo estaba la carretera con tanta nieve. Por lo menos he llegado», explicaba Gebre tras su victoria.

Gebre se marchó al principio junto a la marroquí Kaoutar Boulaid, que antes de llegar al 3 tuvo que desistir para ser engullida por el grupo perseguidor encabezado por la belga Imana Tryers. Finalmente, segunda llegó la keniana Beth Muthoni y tercera fue la Nuria Lugueros. Maitane Melero, la marroquí Mamira Ahbouche y Elena García han completado el resto de puestos de honor.

En la carrera masculina, el ugandés Timothy Toroitich, vencedor en la edición del año 2015, volvió a enfundarse la txapela. A este atleta de 26 años le veremos también en Mintxeta la semana que viene. El joven keniano Amos Kirui, campeón del mundo júnior de 3.000 metros obstáculos y segundo en la última edición de la San Silvestre Vallecana, fue segundo. El español de origen magrebí Ilias Fifa ocupó la tercera plaza del podio en esta ocasión.

Las dos pruebas principales del amplio programa de carreras se disputaron sobre un trazado muy embarrado, aunque con ausencia de lluvia, lo que propició que el público disfrutara de un gran espectáculo en este cross que año tras año se celebra en Bizkaia.