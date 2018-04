Atletismo Los etíopes Gizaw Bekele y Adawork Aberta Sadura dominan la Media de Donosti Archivo Han salido un total de 2.125 corredores entre las dos pruebas M.J.SILVANO Domingo, 15 abril 2018, 13:47

Los etíopes Gizaw Bekele, segundo en el 2016, y su compatriota Adawork Aberta Sadura se apuntaron esta mañana una cómoda victoria en la XVIII edición de la Media de Donostia . Un total de 2.123 atletas salieron a disfrutar de este maravilloso circuito entre las dos pruebas del programa.

La competición echó a andar con una temperatura de 17 grados y media hora después al horario señalado (10.00 horas). Martín Ibabe, Concejal de Deportes y Juventud, Seguridad Ciudadana y Protección Civil, aportó los motivos de este retraso. «Sentimos mucho este inconveniente que sabemos afecta a los participantes. Se ha debido a una avería en el camión de reparto de los avituallamientos. Este servicio es básico en una prueba de estas características y sin él no se puede celebrar un evento deportivo con garantías. Son cosas que pasan y no hemos tenido más remedio que esperar hasta que este reparto llegara a todos los puntos los avituallamientos acordados. Agradecemos la comprensión de todos».

En el plano puramente competitivo, nada más darse el pistoletazo de salida se formó un trío con dos marroquíes y el pupilo de Antonio Serrano Gizaw Bekele que ahora está residiendo en Madrid. El marroquí Hicham El Anrani se descolgó en el tercer kilómetro y al paso por el siete hizo lo mismo el integrante de la Real Sociedad Hassan Oubaddi, tercero la pasada edición. «En un mes llevo cuatro medio maratones, tres en Polonia y otra en Madrid. La verdad es que he llegado un poco cansado».

Con este panorama, y desde el kilómetro de carrera Gizaw Bekele se quedó solo batallando con las rachas de viento y una gran humedad. Llegó a meta en 1h03:57. «Se me ha escapado el récord de la prueba (1h02:05). Ha sido duro quedarme solo. Me conozco muy bien este circuito ya que es mi sexta vez que participo. He mejorado la marca del año pasado donde fui tercero con 1h06:29. Mi mejor marca la he hecho en la Azkotia-Azpeitia donde fui octavo con 1h02:19 Ester triunfo se lo dedico a mi novia que viene conmigo en Madrid».

Por detrás de Bekele terminó el marroquí afincado desde el 2009 en Portugalete Hassan Oubaddi (1h04:43) y el tercer lugar del podio lo ocupó Hicham El Amrani con 1h06:16. El labortano Lionel Petriacq, asiduo en el circuito guipuzcoano de carreras populares, fue cuarto con 1h11:20.

El primer vasco fue Unai Saenz De La Fuente quinto con 1h11:43.

Adawork Aberta Sadura fue la gran dominadora

Venía como la gran favorita y así lo ratificó. La joven etíope de 22 años Adawork Aberta Sadura terminó muy emocionada los 21,097 kilómetros venciendo holgadamente la prueba femenina con un buen registro de 1h13:45. En suelo nacional ya había corrido algunos segundos por debajo, pero su mejor crono es de 1h11 registrado en la India. Esta chica de profundos valores religiosos dedicó su triunfo a «Dios». «Agradezco la labor que está haciendo una ONG en mi localidad. Gracias a estas personas he podio estar aquí corriendo. La carrera me ha encantado. Esta ciudad es preciosa».

La segunda plaza recayó en la marroquí Kabira Elgmiri, campeona de su país de cross en 2014, que hizo 1h19:58. La primera española fue Dolores Marco que repitió la tercera plaza del 2017 (1h19:32), aunque no mejoró crono (1h21:23).

La primera vasca en arribar al boulevard donostiarra fue la enfermera de Tolosa Oiana Ortiz, actual campeona de Gipuzkoa de la distancia, un título que alcanzó en la reciente Azkotia-Azpeitia. «Estoy muy contenta».

En el trazado corto de 10 kilómetros la victoria la consiguió el tolosarra Unai Arroyo que desde el inicio dominó por completo la prueba. Terminó en 31:21 por 32:42 de Asier Fernández y 32:49 de Raúl Gómez Margallo.

La primera en féminas fue Alejandra Arribas, segunda en 2016 en la media, con 39:17. Sonia Soler (39:27) y Esther Ezkizabel (40:39) la acompañaron en el podio.