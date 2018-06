Errandonea, Furundarena y Ruiz de Azua, a por el oro en el campeonato vasco

Ya es una tradición que llegue el Campeonato de Euskadi y que las actuaciones más destacadas se las repartan los atletas guipuzcoanos. Tanto hoy por la tarde como mañana en jornada matinal se disputa en Durango una nueva edición en la que Alazne Furundarena (100), Malen Ruiz de Azua (pértiga) y Teresa Errandonea (100 vallas) aspiran a conquistar el triunfo en sus respectivas pruebas.

La velocista Furundarena llega a esta cita decisiva para la confección de la selección vasca después de haber tenido que renunciar a correr la final del Campeonato de Gipuzkoa la pasada semana por molestias en la rodilla. «Los cambios de tiempo me están matando. No he tenido problemas para entrenar, pero ya tengo ganas de que llegue el calor», destacaba la esprínter.

No se espera que Furundarena, que ya ha bajado de 12 segundos este año, tenga rival a su altura. Tampoco en el caso de Errandonea y Ruiz de Azua, ya que no están inscritas ni María Mujika ni Maialen Axpe. La vallista irundarra llega con la idea de «coger confianza de cara al Meeting de Salamanca» y después de «buenas semanas de entrenamientos» en las que cada vez se «nota mejor».

La pista de Durango no está en las mejores condiciones.