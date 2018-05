Atletismo Santi Pérez toma el testigo de Martín Fiz como entrenador de Iván Fernández Fiz, Fernández y Pérez. Tras el maratón de Barcelona fue el propio Fiz quien sugirió y recomendó a su pupilo la conveniencia de cambiar de técnico M.J. SILVANO Martes, 15 mayo 2018, 10:31

El entrenador nacional de atletismo Santi Pérez asumirá la dirección deportiva de uno de los mejores maratonianos del panorama nacional, el gasteiztarra Iván Fernández Anaya. El que fuera en 1995 campeón del mundo de los 42,195 kilómetros Martín Fiz, que ha sido el preparador de Iván desde su salto a la élite, pasó ayer el testigo al técnico urretxuarra que comenzará a trabajar con el atleta vasco desde este mes con las miras puestas en los Juegos Olímpicos de Tokio (2020). Este acto se oficializó ayer en Azpeitia.

La buena relación existente entre Martín Fiz e Iván Fernández han sido determinantes para consumar esta decisión. Tras el maratón de Barcelona fue el propio Fiz quien sugirió y recomendó a su pupilo la conveniencia de cambiar de entrenador. «Te va a venir bien cambiar de aires, conocer otras dinámicas, y a mí siempre me vas a tener ahí para apoyarte», le dijo.

Tras valorarlo y darle muchas vueltas, Iván Fernández ha decidido dar el paso. Desde este mes quien diseñará sus entrenamientos y dirigirá su carrera deportiva será Santi Pérez. El guipuzcoano cuenta con una gran experiencia más que contrastada. Entre sus atletas estuvo el desaparecido fondista azkoitiarra Diego García, subcampeón de Europa de maratón y dos veces olímpico. Otra gran figura es el ultrafondista Asier Cuevas, Campeón de España de maratón y subcampeón del mundo de 100 kilómetros y Campeón de Europa en la misma distancia.

Martín Fiz, que a sus 55 años ha conseguido recientemente ser el primer atleta en su tramo de edad en lograr la victoria en las seis maratones más prestigiosas del mundo, afirmo que «me parece muy acertado. Santi es un entrenador contrastado y en mi tendrán a un colaborador eterno porque nada me hace más ilusión que contribuir a que Iván siga creciendo como atleta y podamos verle todos en las olimpiadas de Tokio».

Por su parte, Iván Fernánde visiblemente emocionado respondió a este crack del atletismo español. «Sólo puedo darle las gracias una y mil veces. Martín para mí es mucho más que un Campeón del Mundo, mucho más que un entrenador. Me ha entrenado para ser lo que soy y me ha reñido, cuando tocaba, como a un hijo. La decisión de cambiar ha sido porque sé que siempre va a estar ahí. Tengo mucha confianza en Santi. Ahora me enfrento a un período de adaptación. He de asumir una forma diferente de entrenar y seguramente una filosofía diferente. Este cambio me motiva y me impulsa», concluyó Fernández.

El nuevo técnico agradeció las amables palabras del que va a ser su nuevo pupilo. «Que se piense en mí para entrenar a Iván es todo un privilegio. Nos queda ahora un gran trabajo por delante».