Atletismo Eliminados por pasarse de la raya Taplin, en primera posición, era el favorito al oro, pero fue descalificado junto al resto de atletas de su serie eliminatoria. / EFE Descalifican del Mundial a todos los atletas de una serie por infringir el reglamento; es la primera vez que ocurre algo así KAREL LÓPEZ Viernes, 2 marzo 2018, 19:24

Por primera vez en la historia del atletismo, todos los atletas de una serie han sido descalificados. Ha ocurrido este viernes por la mañana en la pista cubierta de Birmingham, donde se disputa el Campeonato del Mundo bajo techo. Los cinco velocistas de la tercera eliminatoria de los 400 metros acabaron siendo eliminados, incluido Bralon Taplin, gran favorito al triunfo final en esta distancia.

El atleta de Granada, un país caribeño de cerca de 100.000 habitantes, llegaba a la ciudad británica como líder mundial del año con un crono de 44.88, cerca del récord mundial del estadounidense Kerront Clement (44.57). Más allá del oro, podría haber peleado incluso por batir la plusmarca mundial, pero... Taplin, como sus cuatro compañeros de serie en la primera ronda del Mundial, fue descalificado. En su caso, por invasión de calle. O lo que es lo mismo: por pisar la raya...

A las semifinales que también se han disputado este viernes pasaban los dos primeros atletas de cada serie, además de los seis mejores tiempos del total de seis series que se disputaban. El lío comenzó cuando Abdalleleh Haroun, de Catar y uno de los favoritos para ocupar una de las seis plazas de la final, cometió una salida nula. Se fue de la pista sin rechistar consciente de su error. Lo que nadie esperaba era lo que ocurriría después...

Los otros cuatro velocistas -Taplin, el jamaicano Steven Gayle, el letón Austris Karpinskis y el bahameño Alonzo Russel- completaron la distancia, pero minutos después se les comunicó que habían sido descalificados por el artículo 163.3 (a), es decir, por pisar una calle que no es la suya.

Momento clave

Lo hicieron en el momento de coger la calle libre (metro 150; en la primera vuelta) en esta pista cubierta en el que el anillo tiene unas curvas muy largas y rectas de solo 35 metros. Llegar al momento de coger la calle libre bien colocado es tan importante que ayer se adelantaron unos cuantos atletas.

La IAAF, a través de su estadístico Mark Butler, confirmaba minutos después de la serie que era la primera vez que todos los participantes de una carrera acababan, por una u otra razón, descalificados. En todas las series eliminatorias, un total de seis corredores fueron eliminados.

El pobre Taplin, que llegó primero y fue controlando a sus rivales en todo momento, fue a zona mixta tras la carrera declarando que «ha sido fácil. He hecho lo que tenía que hacer y me he clasificado». Pero... De nada sirvió la reclamación presentada por la federación de su país, ya que fue desestimada por el comité de apelación al tener pruebas de que había invadido una calle ajena.

Por cierto, la IAAF resolvió la difícil papeleta -un hecho insólito como este necesitaba tomar decisiones rápidas- clasificando a los dos primeros de las otras cinco series (como estaba previsto) y a los ocho mejores tiempos para las semifinales (en lugar de los seis que habían indicado). Tendrán que andarse con ojo para ocasiones futuras. Ya saben: ¡No hay que pasarse de la raya! Si no, descalificados y punto. Es lo que tiene este deporte. Las reglas están claras.