Atletismo «Elgoibar es duro pero su público lo compensa todo» Los homenajeados en la gala de ayer, con Mariano Haro y Carmen Valero de pie. / AITOR ZABALA El 75º aniversario del Cross les reunió ayer en una Gala conmemorativa junto a grandes atletas estatales e internacionales. Los campeones Mariano Haro y Carmen Valero recuerdan sus experiencias en el Juan Muguerza MJ. SILVANO SAN SEBASTIÁN Sábado, 13 enero 2018, 10:04

. Mariano Haro (Palencia, 77 años) ganó con 37 años su último cross de Elgoibar. En total son cinco txapelas (1971, 1973, 1976, 1977 y 1978) las que ha llegado a enfundarse al que se le conoce como el 'león de Becerril' en esta prestigiosa prueba guipuzcoana que el domingo alcanza 75 ediciones, ahí es nada. El considerado por la Real Federación Española de Atletismo como el mejor especialista español de atletismo y mejor fondista europeo estuvo ayer en la Gala conmemorativa que acogió el teatro de Elgoibar. Este acto gestado con mucho mimo y cariño por todo el equipo del Mintxeta A.T. reunió a grandes atletas nacionales e internacionales que conforman la historia del Juan Muguerza.

Antes de acudir al evento, Mariano Haro, un corredor que se hizo así mismo valiéndose de un entrenamiento especial, atendió a este periódico para recordar su glorioso pasado. «Me convertí en corredor por casualidad. El Frente de las Juventudes organizaba una carrera de unos tres kilómetros y medio por el Puente de Hierro en Palencia. Fui con unos amigos y nos pensábamos retirar a los 500 metros. Pero mi sorpresa fue que llevaba al segundo muchos metros de diferencia y decidí seguir hasta el final. Hice toda una gesta sin saberlo. Al día siguiente salí en la primera página del periódico más importante de mi localidad acompañado del Gobernador Civil. Esto pasó el 19 de marzo de 1959 cuando tenía 18 años».

De niño, sin darse cuenta, Harto estaba ejercitándose de forma natural para en su vida adulta llegar a ser una gran figura en el atletismo. «Normalmente acompañaba a mi padre y su amigo a hacer recados por los municipios próximos, pero en mi caso siempre corriendo. No exagero cuando digo que podía recorrer entre 20-25 kilómetros. Otro de mis entretenimientos era correr tras los conejos y este menester en el futuro me resultó muy interesante para prepararme de forma natural. Entonces era muy habitual hacer trueques con los vecinos. Por ejemplo, mi madre daba conejos a cambio de una barra de pan. Otros tiempos»...

A los cinco triunfos de Elgoibar hay que añadir las dos victorias logradas en la Catedral del Cross de San Sebastián y ocho veces se subió a lo más alto del cajón en Zornotza. «Cuando recibí la invitación de la organización de Elgoibar me hizo enorme ilusión. Siempre es bonito que se sigan acordando de uno. En el plano deportivo el haber coincidido en época con Mammo Wolde, que alcanzó cuatro grandes victorias (1963, 1964, 1967 y 1968), fue algo maravilloso. Ser capaz de superarle es emotivo y no puedo describir con palabras. Recuerdo que nunca me gustaba quedarme solo cuando teníamos que atravesar la fábrica en el antiguo circuito de Lerún. Me parecía una zona oscura».

Otro momento que tiene muy presente el palentino es cuando batió el récord de España en Anoeta. «Lo hice en el tartán del Miniestadio. Corrí 20 kilómetros en 58:36, lo que supuso en aquellos tiempos la primera marca de Europa y la tercera del mundo».

Desde Barcelona voló Carmen Valero, una mujer que tuvo la valía el 15 de enero de 1978 de incrustar su nombre en el palmarés de este prestigiosa cross IAAF. «Lo viví con mucha ilusión. Destaco por encima de todo el trato que nos daba la organización a los atletas. Nos transmitían mucho cariño. Por supuesto que era un cross duro, pero el ambiente y su público lo compensaba todo».

Reconocimiento a DV

La organización también distinguió a Lucas Larraza, Benito Alday, Coro Fuentes, Belén Azpeitia (recogió su hija Izaskun Urbieta), Montse Abelló, Pilar Fernández, Carlos Lopes (ausente), Antonio Prieto, Ezequiel Canario, Ana Isabel Alonso, Alejandro Gómez, John Ngugi, Antonio Serrano, Leonard Komon, Conseslus Kipruto y Timothy Toroitich.

Asimismo, durante el acto, la organización reconoció la colaboración que EL DIARIO VASCO y ETB prestan a la prueba, con una escultura entregada por la alcaldesa de Elgoibar, Ane Beitia.