Atletismo El Cross de Ulía apuesta por el talento cercano M. J. SILVANO SAN SEBASTIÁN. Viernes, 2 febrero 2018

El 88º Cross de la Gimnástica de Ulía, el abuelo de las carreras de 10 kilómetros ruta que se disputan en suelo europeo, invita a todos los amantes del atletismo a acercarse el domingo al circuito de la Zurriola a presenciar una competición con mucho interés. La apuesta de su organización es claramente poner el foco en atletas consagrados en el atletismo estatal.

Nuestro vecino más próximo, el alavés Iván Fernández, tercero el año pasado, explicó que «valoro por encima de todo el trato humano que recibimos. Me parece un acierto que se busque una carrera disputada con corredores nacionales. Llego con mucha carga de kilómetros porque en apenas tres semanas corro el maratón de Sevilla. El objetivo es la mínima para el europeo de Berlín de Agosto (2h14:30). Antes de ello me hace ilusión particicpar en el Campeonato de Euskadi de Cross (Amurrio, 11 de febrero), donde me gustaría conseguir mi décimo título consecutivo».

Iván Fernández Procedencia Vitoria, 1988. Club El Prado. Su entrenador es Martín Fiz. Logros Olímpico en los Juegos de Río en la prueba de maratón y nueve veces campeón de Euskadi de cross. Carlos Mayo Procedencia Madrid, 1995. Club Adidas. Su entrenador es José Luis Mareca. Logros en 2017 fue quinto y en 2016 segundo en el Europeo de cross sub23. Elena Loyo Procedencia Vitoria, 1983. Club Bilbao Atletismo. Su entrenador es Martín Fiz. Logros Subcampeona de España de 10km ruta y medio maratón. Marisa Casanueva Procedencia Barcelona, 1981. Club Atletico SS. Logros Ganadora del maratón de San Sebastián en 2016.

Los rivales de Iván Fernández son de mucho peso. Carlos Mayo es uno de ellos. Este madrileño-aragonés de 22 años es uno de los jóvenes talentos de nuestro atletismo. Cerró 2017 con un magnífico quinto puesto en el Campeonato de Europa de Cross en la categoría sub23. En 2014, siendo junior, estuvo en Elgoibar donde logró imponerse en el prestigioso premio Mamo Wolde.

El domingo pasado estaba anunciado en el Cross de San Sebastián, pero el fallecimiento repentino de su abuela hizo que no pudiera tomar la salida. «Estaba ya en camino, cerca de Pamplona cuando me llamaron para comunicarme la triste noticia. Como es lógico me di la vuelta. Me espera un fin de semana intenso. Correré (mañana, sábado) en el Gran Premio de Zaragoza con la idea de ayudar a Toni Abadía. Saldremos a un ritmo rápido, el que se exige como mínima mundialista (7:52). Si se puede trataremos de hacer el récord de la instalación que está en 7:48». En el horizonte de Mayo está meterse de lleno en el maratón. «Empecé en el atletismo por mi padre. Cuando nací se puso a correr. Tiene una mejor marca de 2h31. Mi tío también fue campeón de España de 1.500».

El jienense Sebastián Martos, quinto el año pasado, también aspira a hacer marca para poder estar en Birminghan (Reino Unido) en el Campeonato de Europa de pista cubierta. «Será una gozada correr junto a Toni y Charly. El domingo, si las piernas responden, pienso pegarme a la cabeza todo lo posible. El nivel de la prueba es muy alto», se sinceró el campeón de España de 3.000 metros obstáculos en 2015 y 2016 y olímpico en Río de Janeiro.

El vigente campeón de España de 10 kilómetros en ruta, Juan Antonio Pérez, apodado como 'Chiki', se acaba de asegurar la plaza para el Mundial de medio maratón (1h04:16). «Hace unas semanas he hecho en Valencia mi mejor marca personal en 10 kilómetros ruta (28:36). Estoy en un buen momento de forma. Pienso que va a ser una carrera muy igualada. Quizás un puntito por encima puede estar el marroquí Said Aitaddi, su marca en maratón lo dice todo (2h08:10, hecha en Valencia). Me gustaría mejorar el sexto de 2016».

En la vertiente femenina se vivirá otra reñida disputa. La alavesa Elena Loyo, subcampeona de España de 10 kilómetros ruta y de medio maratón (1h14:00), no quiere que en esta ocasión se le escape la victoria. «Me quedé satisfecha con el segundo puesto del año pasado. He metido kilómetros porque mi objetivo está en el Mundial de medio maratón (24 de marzo en Valencia)».

La atleta de Sant Vicenç de Castellet, Marisa Casanueva (Atletico SS) quiere cumplir 37 años el domingo de la mejor forma posible. «Sería el regalo perfecto. Hasta los 25 años viví en Cataluña, estuve nueve viviendo en Aragón y en enero de 2017 me trasladé a vivir a Donostia. Estoy entrenando con Ricardo Jiménez y me han acogido muy bien. En Melilla me tuve que retirar de la prueba (séptimo kilómetro) porque no iba bien. Con las 2h32:22 que hice en Hamburgo ya tengo la mínima para el Europeo. Ahora lo que busco es poder ganarme la plaza que aún queda libre para el Mundial de la media. A largo plazo me fijo como meta los Juegos de Tokio-2020».