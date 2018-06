Atletismo Una carrera a medio pulmón Médicos, pacientes y voluntarios, juntos ayer en Igeldo para grabar un vídeo promocional de la iniciativa 'behobiamediopulmón'. / ARIZMENDI Tres pacientes que han superado un cáncer responden al reto de un grupo de médicos del Hospital Donostia y participarán en la Behobia-San Sebastián M.J.SILVANO SAN SEBASTIÁN. Viernes, 8 junio 2018, 07:23

Carmen, Moisés y Koldo son todo un ejemplo a seguir. Han tenido que pasar por el duro trance de sufrir cáncer de pulmón, pero participarán en la Behobia del 11 de noviembre. Ayer grabaron un videoclip cuyo propósito es visibilizar la enfermedad y sensibilizar a la población sobre esta enfermedad.

Jon Zabaleta, cirujano torácico de la unidad de cáncer de pulmón, ha sido el artífice de todo. Donostiarra de 36 años, puso en marcha una iniciativa junto a Borja Aginagalde e Iker López, además de otros profesionales y colegas del Hospital Donostia, encaminada a que varios pacientes afectados y operados de cáncer de pulmón lleguen a participar y terminar la Behobia-San Sebastián. La han llamado 'behobiamediopulmón'.

«El núcleo de todo han sido los pacientes afectados por el cáncer de pulmón, que a día de hoy es el que a más hombres y mujeres mata. Queríamos dar un paso adelante para sensibilizar a la sociedad. Hablamos con la asociación de afectados de cáncer de pulmón y con la organización de la carrera y desde el principio tuvimos una respuesta satisfactoria desde ambas partes».

Seguimiento exhaustivo

Las principales ideas de Zabaleta son «dar visibilidad a los pacientes, transmitir un mensaje de esperanza y animar a las personas fumadoras a dejar el tabaco. Hemos hecho un seguimento exhaustivo de estos pacientes, preparándoles además fisícamente para este que es su gran reto».

El gasteiztarra Moisés Pérez Peñas (38 años), de profesión ingeniero mecánico, casado y padre de dos hijos de 7 y 5 años, compartió su historia de superación. «Siempre he sido amante del deporte: monte, esquí... Pero sobre todo he practicado bici de montaña y running. En 2010 corrí la Behobia parando el crono en 1h37».

Hace apenas dos años su vida dio un giro de 180 grados. «En 2016 me diagnosticaron un tumor carcinoide en el pulmón izquierdo y en el mes de marzo, en la cirugía me quitaron todo el pulmón. Después, vinieron tratamientos y más tratamientos (quimioterapia, radioterapia...), pero aquí seguimos, siempre intentando ver el lado positivo de todo esto». Moisés recibió a principios de año una carta del hospital. «Me llegó una propuesta de un nuevo reto: behobiamediopulmón. Con mucha ilusión y con ganas de aportar mi granito de arena, decidí animarme».

El eibarrés de 69 años Koldo Goenaga es otro luchador nato. «He hecho deporte toda la vida y cuando te llega la noticia de que tienes cáncer no te la esperas. El mismo día que me operé (21 de junio de 2017) dejé de fumar. Me siento preparado y me encuentro mejor que nunca».

Carmen porta como el resto de sus compañeros la camiseta azul con las dos zapatillas con forma de pulmón. «Soy positiva, aunque ha sido un largo camino de ortigas. Pese a todo, mi lema es que sí se puede y hay que encarar la vida con entusiasmo».