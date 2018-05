Atletismo La carrera contra el cáncer bate récord de participación AECC Gipuzkoa 1.053 dorsales se lograron repartir, de los cuales 574 fueron femeninos M.J.SILVANO Domingo, 13 mayo 2018, 12:31

La IV edición de la Carrera contra el Cáncer ha resultado ser todo un éxito. La organización se mostraba esta mañana muy agradecida tras comprobar que se rebasaba por primera vez la barrera del millar de participantes, de los cuales más de la mitad correspondían a inscripciones femeninas. Además, hoy mismo se cumplen 30 años de existencia de la Asociación Contra el Cáncer de Gipuzkoa. El bilbaíno afincado en Donostia desde 1970 Valentín Lobato, que su vicepresidente afirmó: «Mi hermano tuvo cáncer de colon hace ocho años y con lucha y tesón ha conseguido recuperarse. Los tratamientos han evolucionado mucho y se llegan a curar en un porcentaje muy alto. Tenemos que estar muy atentos en su fase inicial. Trabajar con esta asociación era algo que siempre deseaba. Tengo 73 años, soy jubilado y me encuentro con muchas ganas de seguir aportando».

30 años de vida

«Precisamente hoy se ha cumplido 30 años desde que se creó la fundación», con mucho entusiasmo esbozó la donostiarra Josune Alkain, responsable de coordinar a los más de medio centenar de voluntarios que ha desplegado esta prueba con un componente principalmente solidario. «Llevo vinculada a este proyecto 23 años, es decir que buena parte de la trayectoria de la asociación. Ni que decir tiene que estamos muy contentos con la respuesta masiva de todas las personas que han venido a apoyar. Toda la gente que viene a correr lo hace por algún motivo. No es una carrera al uso, se corre desde el corazón».

Siete kilómetros en favor de esta lucha contra esta grave enfermedad siempre están justificados. El primero en hacerlos más rápido fue el donostiarra de 38 años Iñaki Peña del Goierri Garaia con un tiempo de 23:16. «He corrido en todas sus ediciones. Tengo a conocidos que lo están pasando mal con familiares que están afectados. Está muy bien justificada nuestra presencia. Siempre merece la pena. Uno a uno vamos sumando. El running también se mueve contra el cáncer».

La oñatiarra Amaia Bernal soltó toda la emoción acumulada tras ganar la carrera en la vertiente femenina con 27:18. «Se lo dedico a mi aita Antonio. El pasado noviembre le detectaron cáncer de próstata y gracias a que le pillaron a tiempo se está recuperando. He corrido con mi marido Asier Olasagasti y entre el público está nuestro pequeñín Aner de dos años y medio. Hoy no me podían fallar las fuerzas y tenía que ganar esta carrera por todo el sentido que tiene. Otros familiares no han tenido tanta suerte y han fallecido como consecuencia de esta enfermedad».

«Lortu duzu» (lo has conseguido), es el lema que llevaban en sus camisetas la cuadrilla de Ion Arbelaiz. Su pareja Naroa Macías, compartió con Diario Vasco esta bonita historia. «El febrero le diagnosticaron cáncer en la espalda. Era un tumor maligno. A Joane Puerto que es una amiga se le ocurrió qué por cada sesión de quimioterapia, ella haría un reto; subir al Txindoki, etc. Esta carrera venía a ser el reto final, correr todos los amigos y amigas juntos y recordarle que lo ha conseguido».

Otra llegada cargada de mucha intensidad emocional fue la de la aiarra Amaia Zuloaga que está inmersa en el tratamiento. «Estoy en la lucha. Mi gente me ha dado un ramo de flores. En diciembre me detectaron cáncer de mama. Le dedico por entero a mi hermano Juan Carlos, que murió hace un año debido a un cáncer cerebral».

En definitiva, fue una emotiva y esperanzadora jornada solidaria donde los guipuzcoanos demostraron una vez más que se vuelcan en acciones solidarias.En la marcha solidaria se inscribieron más de 200 personas.