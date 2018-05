Atletismo Bruno Hortelano regresará a la competición el 19 de mayo en Tenerife Bruno Hortelano y Gatlin, en los Juegos Olímpicos de Río. / REUTERS El velocista, que compitió por última vez en los Juegos Olímpicos de Río, correrá un 400 KAREL LÓPEZ Martes, 8 mayo 2018, 15:22

Bruno Hortelano ya tiene fecha de regreso. Hace dos semanas anunció que correría su primer 200 tras el accidente a comienzos de junio en los Países Bajos. Sin embargo, antes (el sábado 19 de mayo), el plusmarquista español de 100, 200 y 4x100 correrá un 400 en Tenerife.

Hortelano lo ha anunciado a través de sus redes sociales. Será una competición para testar cómo se encuentra y para empezar a preparar su asalto al Campeonato de Europa en agosto.

El objetivo del velocista, que sufrió un accidente de tráfico en septiembre del año 2016 tras su brillante papel en los Juegos Olímpicos de Río (su última competición hasta ahora), buscará en Berlín en agosto revalidar el título europeo logrado en 2016 en 200.

«Siempre he tenido claro que mi regreso llegará cuando me sienta competitivo al cien por cien», destacó a este diario hace poco más de un mes, cuando aún no tenía cerrada su vuelta a la competición.

Con Bruno Hortelano y Óscar Husillos el espectáculo está garantizado.

Sus marcas

Bruno Hortelano es el plusmarquista español de los 100 metros (10.06 en Madrid en 2016), 200 (20.12 en los Juegos de Río 2016) y 4x100 (38.46 en 2013).

Solo ha sido ocho veces internacional, pero en esas pocas comparencias ha tenido tiempo para proclamarse campeón continental de 200 y para rozar el podio, también europeo, en el hectómetro. Además, en los Juegos Olímpicos a punto estuvo de clasificarse para la final. Logró ilusionar.

Durante este invierno, el velocista nacido en Australia (su padre es de Bilbao) ha perdido la plusmarca estatal de 200 bajo techo (se la ha quitado Óscar Husillos). En 60 tiene 6.63 (2016) y en 400, la prueba en la que Bruno Hortelano regresará tras casi dos años el 19 de mayo en Tenerife, su crono es de 46.22 (2015).