Atletismo Bruno Hortelano anuncia su regreso Bruno Hortelano, en los Juegos de Río, corre junto a Gatlin. / REUTERS El velocista correrá su primer 200 tras el accidente el 3 de junio en Hengelo KAREL LÓPEZ Martes, 17 abril 2018, 15:22

Bruno Hortelano ya sabe dónde correrá su primera carrera de 200 metros tras el accidente que sufrió en septiembre del año 2016. Lo hará en Hengelo (Países Bajos) el 3 de junio. Allí se enfrentará a Churandy Martina, el único atleta que fue capaz de derrotar a Hortelano en la final del último Campeonato de Europa (200) disputado hasta la fecha, aunque eso s´i, el oro se lo colgó el velocista español ya que Martina pisó la raya y fue descalificado.

Eso sí, este 200 de Hengelo no será la primera carrera del plusmarquista estatal de 100, 200 y 4x100. En sus redes sociales ha anunciado que «pronto» anunciará su debut.

En palabras a DV hace escasas semanas, Hortelano confirmó que su regreso a la competición llegaría «en mayo o en junio, para llegar a julio y agosto al máximo».

«Al cien por cien»

«Siempre he tenido claro que mi regreso llegará cuando me sienta competitivo al cien por cien», decía el velocista. «Sinceramente, creo que a raíz del accidente, el mejor aprendizaje que he podido sacar es que a veces hay que tener paciencia. Es necesaria en la vida y es algo que estoy seguro que voy a poder aplicar en otros aspectos de mi día a día. Ahora siento que ya he llegado al precipicio después de coger carrerilla y que estoy a punto de despegar, de salir volando».