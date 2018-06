Usain Bolt ya es 'futbolista'

No ha sido con el Manchester United, el equipo de sus sueños; tampoco con el Borussia de Dortmund o la selecci Usain Bolt ya puede decir que es 'futbolista' porque ya ha debutado con un equipo profesional. El plusmarquista mundial de 100, 200 y 4x100 metros se estrenó en el mundo del balompié con el Stromsgodset noruego.

Fue ayer martes en Drammen. El ya retirado atleta jamaicano, con el dorsal '9.58' (la marca que tiene en los 100 metros), jugó veinte minutos del encuentro amistoso en el que se enfrentaron este conjunto del país nórdico, con el que lleva entrenándose varias semanas, con la selección sub-19 noruega.

Running into the weekend pic.twitter.com/hft0br0pSv — Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) 2 de junio de 2018

No fue un buen debut futbolístico. Su equipo (como no podía ser de otra manera viste Puma) perdió por la mínima. 1-0 fue el resultado de un partido que llamó la atención de miles de aficionados que no se lo quisieron perder.

En el 71

Bolt saltó al césped en el minuto 71. Su equipo ya perdía en ese instante. El rayo, que jugó como atacante, no dejó de pedir el balón. Tenía muchísimas ganas. Sigue estando rápido, aunque esto no fue suficiente. Y eso que tuvo la ocasión más clara para empatar el choque.

Dentro del área pequeña, el jamaicano falló un remate de cabeza en una posición extraordinaria. Hubiera sido un debut soñado.

El domingo, en Old Trafford

Bolt llevaba sin competir desde agosto, cuando se retiró del atletismo. Fue en el Mundial de Londres. Allí no pudo ganar y, de hecho, su última prueba (el 4x100) fue un auténtico desastre. El velocista se lesionó. Pero ahora vuelve a estar ilusionado. El domingo jugará en Old Trafford un encuentro benéfico junto a una selección mundial.

«Me he divertido. Eso sí, me he sentido nervioso», aseguraba el mejor velocista de la historia tras su debut futbolístico.