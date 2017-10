Ruth Beitia anuncia su retirada

Ruth Beitia alcanzó la gloria en los Juegos Olímpicos de Río 2016, cuando logró una medalla de oro que llegó después de que en 2012, cuando rozó ese podio que deseaba desde pequeña, decidiera decir adiós. Fue una despedida que, al contrario de la anunciada hoy por la mañana en Santander, no fue definitiva. La triple campeona continental al aire libre, acompañada por Ramón Torralbo, su entrenador, ha anunciado en el Palacio de los Deportes de Santander que se retira.

Lo hace tras una última temporada marcada por las lesiones y después de haber sumado nada más y nada menos que quince medallas en grandes campeonatos (Juegos, Mundiales o Europeos). "Han sido muchos años de trayectoria deportiva en los que he llegado a poner mi cuerpo al límite. Ahora me enfrento a la situación en la que dejo mi carrera deportiva, y ahora me toca llevar todo lo que he aprendido con el atletismo a otros aspectos de mi vida", ha indicado. "He llevado mi cuerpo al límite".

A los 38 años, la mejor atleta española de la historia dice adiós. Y todo el mundo del atletismo le despide. Se va un ejemplo en la victoria y en la derrota.