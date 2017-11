Atletismo Gipuzkoa vuelve al podio de la Behobia nueve años después El vencedor Castillejo (izquierda) y Arrospide (derecha) se saludan en la meta el domingo. / JM. LÓPEZ El tercer puesto de Arrospide devuelve a Gipuzkoa a la nobleza de la carrera. El anterior guipuzcoano en subirse al cajón fue Ziani, segundo en 2008 y 2007; y para la historia quedan las victorias de Diego García o los hermanos Garín MJ. SILVANO SAN SEBASTIÁN Miércoles, 15 noviembre 2017, 08:23

. El villabonatarra Iraitz Arrospide brilló en la Behobia-San Sebastián del domingo y logró entrar tercero en línea de meta. Un éxito para el atletismo guipuzcoano que llega casi una década (9 años) después de la última vez que un atleta del territorio lograra meterse en el podio de la carrera. En el palmarés de la prueba figura que dicho acontecimiento sucedió en la edición del 2008 cuando el oriotarra Kamel Ziani lograra repetir la segunda plaza. En 2007 marcó 1h01:59 y al año siguiente 1h02:54. El exmaratoniano internacional fue tercero en 1999 con lo que es su mejor crono en esta prueba (1h01:31). «Siempre he dicho que me hubiera gustado ganar en alguna ocasión. En 2007 me quedé cerca, lo di todo y terminé a nueve segundos de Chema Martínez», recuerda.

El malogrado azkoitiarra Diego García siempre llevó con mucho orgullo sus dos victorias en la Behobia en 1992 (1h00:23) y 1994 (1h01:34). Su hermana Mari Carmen expresó lo que representaba para Diego salir en la Behobia. «Se sentía muy querido y apoyado por la afición. En casa guardamos muchas fotos de su paso por esta carrera. En nombre de toda la familia os damos las gracias por seguir recordando a mi hermano».

Años anteriores marcaron época los hermanos Garín: Juan Mari con tres triunfos, (1980, 1988 y 1990) y con una mejor marca de 1h01:48 y Peio con dos en 1982 (1h02:47) y 1991 (1h01:43).

Juan Mari recuerda lo que ha simbolizado en su trayectoria en el atletismo el haber corrido la Behobia. «Tuve la oportunidad en su día de vivir el nuevo resurgir de esta competición. En 1979 se volvió a celebrar tras años de parón y lograr entonces que una carrera alcanzara los mil participantes era como un desafío, un reto, y lo convertía en un espectáculo deportivo muy importante. Caló a la perfección en los atletas populares de nuestra provincia que año a año hasta llegar hasta nuestros días se han ido sumando a esta cita animados por el fabuloso ambiente que en ella se respira. Quién nos iba a decir que se llegara a poner tope de inscripción, tal y como se ha dado hasta hace unos años».

Diego y Kamel han sido los dos últimos guipuzcoanos en subirse al podio. En 2004, año en el que el madrileño Alberto Juzdado entraba de lleno en el limbo de la Behobia al sumar su quinto triunfo (1h00:41) y con ello igualar la gesta del toledano, Alfonso Álvarez Valera, el oñatiarra Ritxar Fernández maravilló al público al terminar cuarto con gran registro de 1h01:39. «Me dejé todo lo que tenía. Recuerdo como en las rampas de Gaintxurizketa Alberto atacó y abrió hueco y se llevó al marroquí Driss Lakhouaja y al catalán Roger Roca. La gente me animaba tanto que tenía hasta escalofríos y de ahí a meta todo fue aguantar y jugarme el podio con Roca en la recta final. Ese cuarto puesto me supo a podio. A lo largo de mi carrera deportiva he conseguido tres Trofeos Diego García de los que estoy muy orgulloso. Siempre se me ha reconocido en el mundo atlético por haber sido capaz de sufrir así ese día. Fue el último gran año para todo un campeón y amigo como Alberto Juzdado y no me cansaré de agradecer la atención de los que os seguís acordándo de mí».

2014 cambio en el recorrido

En las Bodas de Oro de la Behobia, el Club Deportivo Fortuna, organizador de este grandioso evento del running popular, estimó volver al trazado que se mantuvo de 1919, tras la primera Gran Guerra a 1963. Las opiniones de la gran mayoría del grueso del pelotón han valorado como muy acertado este cambio de recorrido más ambientado.

Este año, el villabonatarra Iraitz Arrospide, de 29 años, volvió a su carrera preferida en la que ha participado un total de seis veces. En su primera incursión, con 22 años, hizo 1h34:51 y el domingo el integrante de la Real Sociedad fue tercero con 1h02:37, un crono que ya no está al alcance de cualquier corredor popular. «Todo ha sido una pasada. La carrera, los momentos después que fueron lo más, y todo el eco del resultado, por felicitaciones, los medios...inimaginable. Ese sueño que no quieres decir a nadie y lo ves cumplido», señaló.