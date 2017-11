Behobia-San Sebastián «Perplejidad» en la Behobia por la polémica en torno al dorsal de Arbeloa Álvaro Arbeloa ya estuvo en San Sebastián en 2014 cuando tomó parte en el Memorial Onditz. / Sara Santos El ex jugador del Real Madrid correrá con el número 155 tras la designación por azar de los dorsales IKER MENDIA Viernes, 10 noviembre 2017, 13:00

La organización de la Behobia-San Sebastián ha publicado un comunicado desmarcándose la polémica surgida con el dorsal de Álvaro Arbeloa en la prueba. El ex jugador del Real Madrid aceptó hace unas semanas el reto de correr la Behobia-San Sebastián junto a su amigo Xabi Alonso pero la polémica se ha cruzado en su camino.

Arbeloa correrá la prueba con el dorsal '155' según hizo público el propio exfutbolista en las redes sociales. Casualidad o no, lo cierto es que la coincidencia con el artículo 155 de la Constitución, aplicado en Cataluña tras la ilegal proclamación unilateral de independencia, le ha hecho recibir multitud de críticas en su perfil de Twitter.

Recibido el dorsal con el correré el domingo en la #BehobiaSS. 😎 pic.twitter.com/dy9HdpKEWz — Álvaro Arbeloa (@aarbeloa17) 9 de noviembre de 2017

Desde la organización de la prueba han querido dejar claro que la asignación de los dorsales es cuestión de azar y asegurán sentirse «sorprendidos y también ofendidos porque alguien haya podido pensar que hemos actuado con alguna extraña y oscura intención.

Comunicado de la Behobia-San Sebastián

Desde la organización de la Behobia-San Sebastián asistimos perplejos a esta polémica, ni deportiva, ni organizativa, que no es de nuestro interés ni incumbencia. No hacemos nada más que organizar una carrera abierta a todo el mundo. Que a un participante -sea o no famoso- le toque el 155 o cualquier otro número es puro azar. Como organización estamos absolutamente al margen de polémicas como esta, que nos parece absurda. No tenemos nada que decir. Quizás la publicación del tweet por parte de Arbeloa no ha sido muy acertada, dada la situación actual, pero eso no ha dependido de nosotros. Nos sentimos sorprendidos y también ofendidos porque alguien haya podido pensar que hemos actuado con alguna extraña y oscura intención.

AUPA BEHOBIA!!!