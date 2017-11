Iraitz Arrospide, tercero en la general y primer guipuzcoano 01:41 El de Villabona se lleva el trofeo Diego García, que le acredita como el primer guipuzcoano de la Behobia- San Sebastián IKER MENDIA Domingo, 12 noviembre 2017, 13:15

Iraitz Arrospide ha consegido hacer podium. El de Villabona ha firmado una magnífica carrera (1h02:37) y ha cruzado la meta en tercera posición por detrás de Carles Castillejo y Camilo Santiago. Arrospide ha adelantado a Leiva, uno de los favoritos de esta edición. «Para mí he ganado la carrera», ha afirmado nada más llegar a Donostia. «Llegaba bien a la Behobia, me he recuperado bien del maratón de Berlín».

Y es que acumula muchos cientos de kilómetros en sus piernas. Arrospide realizó el maratón alemán en 2h18:09, lo que le sitúa en el sexto mejor maratoniano de Gipuzkoa de siempre. Su primera Behobia la corrió con 22 años y como anécdota recuerda. «Subí Gaintxurizketa andando ya que tenía dolores en la rodilla. A pesar de todo terminé en una hora y treinta y pico. Llegaré con siete semanas de descanso. De lo único que estoy seguro es que daré todo lo que tenga. Me encanta hacer esta carrera. Pienso que si llego muscularmente recuperado puedo mejorar el tiempo del año pasado».

Maite Arraiza, primera guipuzcoana

La primera guipuzcoana en cruzar la meta ha sido Maite Arraiza con un tiempo de 1h.17:35, por tanto es la ganadora del Trofeo María Luisa Irizar. Arraiza ha sido la cuarta atleta en la clasificación general.