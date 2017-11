Behobia - San Sebastián La fiesta que va más allá de los 20 kilómetros 05:09 Son casi 48 horas donde se entrelazan deporte, ocio y solidaridad. Y el público será mañana de nuevo el otro referente ANTXON BLANCO Sábado, 11 noviembre 2017, 18:58

La fiesta de la Behobia no son exclusivamente los 20 kilómetros que unen la zona bidasotarra con Donostia. Son casi 48 horas donde se unen los apartados deportivo y social. Y qué bonito es. La organización ha sabido ampliar sus objetivos en las últimas décadas. Competición atlética, sí, pero este acontecimiento merecía algo más. Y entre todos han sabido dotarle de más tentáculos que han conseguido que el segundo fin de semana de noviembre ofrezca magia a todos, participantes o no.

Esto es la Behobia. Una carrera de 30.000 participantes que durante un par de horas maravilla y alrededor de ella, el abanico se despliega para que los txikis disfruten una tarde del primer impulso deportivo-atlético; los adolescentes realicen una carrera que sirva de enganche para el futuro... pero no solo es correr en la Behobia. En absoluto. Es también apoyar labores sociales y proyectos solidarios. El deporte debe servir para que entre todos ofrezcamos un granito a esos grupos que tanto luchan día a día, que son casi invisibles. Pero las zancadas, en este caso de la Behobia, permitirán visualizar un trabajo anónimo impagable.

Y es que en la Behobia entran todos. Carles Castillejo es la referencia del atletismo de elite. El hombre que quiere ser el primero en la última década en llevarse tres txapelas consecutivas. O la canaria Aroa Merino, que hoy de nuevo sufrirá con el frío del Cantábrico echando de menos su solecito insular. Ella lucirá el dorsal número 1 porque la Behobia quiere hacer un guiño a la mujer. Tradicionalmente ese dorsal 1 es para el ganador masculino o para el hombre con mejor historial. Pues no. Esta vez el ‘1’ lo portará Aroa, posiblemente la líder del enorme pelotón de mujeres que engrandecen la carrera con su presencia cada vez más numerosa. Uno de cada cuatro participantes es mujer, una cifra altísima si la comparamos con otras carreras de distancia similar. El club Fortuna ha sabido dotar a la carrera de atractivos suficientes para que la mujer no falle y sean edición tras edición muchas más. Se trabaja duro en este sentido. Esta vez se roza el 24% de participantes mujeres. Ni duda que la cifra redonda del 25 es el primer muro a batir. Luego llegará el 30%...

A tener en cuenta Horario de salidas MAÑANA 9:45 Atletas sillas de ruedas y handbike 9:50 Patinadores 10:15 Carrera a pie (elite) Son 19 salidas en total 7 avituallamientos líquidos Puestos de bebida en la zona de salida, en los kms. 1’800 (WC), 5’8, 9’5 (agua+isotónico),11’9 (WC), 14 (agua+ isotónico), 15’5 (WC), 17’8 y en meta. Ocho puestos sanitarios fijos, en los kms. 0, 8, 10, 14, 16, 18, 19’5 y 20 Tiempo máximo 2h.45 min 23 puntos de retirada Seis con Euskotren y cuatro con Renfe cercanías . Además, autobús escoba y 13 puntos con taxis a lo largo del circuito. Recogida de mochilas Plaza de Gipuzkoa y polideportivo Zuhaizti

Es la Behobia una carrera para todos. Las superestrellas por delante; tras ellas, el grupo de atletas que no aspiran al triunfo pero de enorme calidad; después, los populares de elite como yo les llamo porque son populares pero corrren de maravilla... y luego el pelotón gigante de corredores que por un día son atletas en mayúscula. Atletas que buscan divertirse con los 20 kilómetros, eso sí, con las precauciones que obliga una competición de 20 kilómetros, me da igual si es hora y media, o dos horas. Siempre con respeto al asfalto. Nadie quiere más sustos en esta fiesta. Ellos son el alma de la Behobia. Los populares, los behobieros de toda la vida. Ellos con su sonrisa hacen crecer esta carrera conocida en ¿todo el mundo? Todos ellos con su esfuerzo, que lo hay. Con su trabajo previo durante semanas o meses para disfrutar este segundo domingo de noviembre. Por eso es tan importante que el otro protagonista de la Behobia, el público, le lance un piropo en forma de aplauso y un grito de ánimo. El público de esta carrera es de matrícula de honor. La envidia de otras organizaciones, alabado por todos los corredores. Porque no son aficionados de postureo, de ovacionar solo a los primeros. Son aficionados que comprenden y apoyan a los que vienen por detrás, muy por detrás. Es la simbiosis perfecta de una Behobia sin par, de cinco estrellas. Un año más no fallarán.

Agenda de hoy De 10 a 20 h Feria del corredor (Kursaal) Dorsales Recogida en concesionario Lurauto (Avd Zurriola, esquina Ramón Mª Lilí). 15:00h. Behobia Txiki. Miniestadio de Anoeta