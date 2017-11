Behobia - San Sebastián ¿Quiénes son los principales favoritos a la victoria en la Behobia? Carles Castillejo. El catalán Carles Castillejo busca su tercera txapela consecutiva y la canaria Aroa Moreno, la segunda M.J. SILVANO Miércoles, 8 noviembre 2017, 09:27

Entre los 31.000 participantes de la Behobia- San Sebastián hay varios nombres propios que aspiran a llevarse la victoria en la carrera. En categoría masculina, el gran favorito es Carles Castillejo (Viladecans, 39 años), quien ganó en 2015 con 1h01:13 y en 2016 con 1h00:19. El próximo domingo espera levantarse enrabietado para rondar la hora y con ello llevarse lo que sería su tercera farolilla plateada, algo que diría el madrileño Txema Martínez, un atleta con cinco en su vitrina. El fondista catalán, por lo que viene demostrando en sus últimas apariciones en las que ha corrido por debajo de los 30 minutos en pruebas de diez kilómetros ruta, parece ser el serio aspirante al triunfo. «A estas alturas de la temporada no se puede estar al 100%, pero lo que puedo decir es que estoy bien. Me hace mucha ilusión poder ganar la Behobia y a por eso voy».

Entre sus rivales más potentes sobresalen los nombres del atleta de Terrasa Jaume Leiva, ganador en 2012 con 1h01:33. «Tengo buenas sensaciones después de los parones que he tenido debido a una grave lesión». El murciano-riojano Camilo Santiago podría dar la sorpresa. Su mejor puesto en la Behobia data de 2015, entonces fue cuarto con 1h04:30. En fechas recientes ha competido en el Medio Maratón de Valencia donde se ha ganado el billete para el Campeonato del Mundo de la distancia con una marca de 1h04:27. El barcelonés Nacho Cáceres, buen amigo de Carles, será otro atletas a seguir. En otro plan viene el salmantino Rafa Iglesias, vencedor en 2009 y 2010. «Me quiero despedir de esta gran afición».

En féminas, la triatleta canaria Aroa Merino, ganadora en 2016 con 1h10:55, y la santoñesa Dolores Marco, campeona de Europa de Media Maratón de la categoría veterana, son las dos mujeres que se presume luchen por la victoria. «Vengo de hacer segunda en el maratón de Bilbao con 2h54. Quería hacer 2h46, algo me debió sentar mal y me tuve que parar seis veces. Voy como nueva. Me estreno en esta carrera y saldré a dar lo mejor de mí», dice Marco.