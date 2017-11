Directo | Carles Castillejo y Aroa Merino dominan la carrera con facilidad Vídeo: Sigue la carrera, en directo. Todo preparado en Irun para que comience la carrera / JOSE MARI LÓPEZ El catalán, de 39 años, suma la tercera txapela consecutiva. Excelente tercer puesto del guipuzcoano Iraitz Arrospide ANTXON BLANCO San Sebastián Domingo, 12 noviembre 2017, 13:25

Carles Castillejo y Aroa Merino han repetido el triunfo del año pasado en la 53 Behobia San Sebastián, disputada con buena meteorología y escasa lluvia y viento, sin excesiva oposición en los 20 kilómetros de recorrido. Eso sí, el catalán ha tenido en el atleta murciano-riojano Camilo Santiago un serio rival hasta el kilómetro 15, y como ha dicho el ya trivencedor «ha sido mi triunfo más duro». La gran noticia para el atletismo guipuzcoano ha sido Iraitz Arrospide, el maratoniano de Villabona, que ha subido al podio, en tercera posición, dejando atrás a Jaume Leiva. El crono final de Castillejo ha sido de 1h.00:39, veinte segundos peor que el año pasado. Aroa Merino ha entrado en 1h11:05. Este año ha carrera tenía una inscripción de 30.912 atletas.

Carles Castillejo ha realizado una carrera impecable con dos cambios de ritmo para llevarse su tercera txapela hasta Barcelona. En los primeros kilómetros él y Camilo Santiago han arrastrado hasta a otros cuatro corredores: Jaume Leiva, vencedor en 2012, el triatleta gallego Uxio Abuin, el barcelonés Jorge Danoz, y el guipuzcoano Iraitz Arrospide. Kilómetros de tanteo. Lluvia no muy fuerte en los primeros minutos, asfalto mojado y numeroso público en la primera parte de carrera.

Camilo Santiago pronto ha demostrado que quería hacer algo importante. Ha marcado ritmos por delante de Castillejo. Pero la primera clave de la Behobia ha estado en la rampa final del Alto de Gaintxurizketa. Castillejo ha mantenido el ritmo y eso ha obligado a bajar del vagón de cabeza a Leiva, Arrospide y Abuin. La prueba se quedaba reducida a dos en la pelea por la txapela cuando faltaban 14 kilómetros. El alto de Gaintxurizketa había dado el primer hachazo.

El mano a mano de Castillejo y Santiago ha resultado precioso, con paso por el kilómetro diez de 30:37, un poco peor que el año pasado. Un duelo que no estaba en el manual pero sí lo tenía previsto el catalán. «Si Camilo ha corrido hace unas semanas en 1h04 el medio maratón de Valencia, en la Behobia tenía que estar en 1h.01... Sabía que me iba a hacer correr», Y así fue. No se quitó la sombra del muricano-riojano hasta el kilómetro 15. Han sido 45 minutos de duelo sensacional. Y ahí llegó la segunda clave de esta Behobia. Carles Castillejo ha avivado su zancada y ha sido el final de Santiago que no ha podido responder.

Por detrás de la pareja protagonista, se ha vivido otro momento importante para el atletismo guipuzcoano. Iraitz Arrospide plantaba cara a Jaume Leiva. Era la lucha por un hueco en el prestigioso podio. Solo al final el maratoniano de Villabona, afincado en Gran Bretaña, podía con Leiva y entraba en meta con una sonrisa y con la lágrima de la felicidad. «Era mi sueño», decía. «Como guipuzcoano y como fondista siempre tienes la Behobia como objetivo para hacerlo bien y hoy ha salido. Sabía que Carles y Camilo estaban un peldaño por encima. Había que pelear el tercer puesto», ha explicado.

En categoría femenina Aroa Merino, forrada por ropa por el frío «es que en Canarias hace más calor...», ha sido la clara dominadora. Repite victoria, muy cómoda porque la segunda clasificada ha entrado a seis minutos, la catalana María Noguero, por delante de Dolores Marco, y la guipuzcoana Maite Arraiza, con un tiempo de 1h17:27.

01:25 Vídeo. Castillejo logra su tercera Behobia - San Sebastián

En el apartado de atletas vips, los futbolistas Álvaro Arbeloa y Xabi Alonso han realizado un brillante papel. El madrileño, con ese polémico dorsal 155, ha finalizado con un sobresaliente crono de 1h16:50. «El público ha estado sensacional. Sin problema. ¿Yo que quieren que haga si el ordenador por azar me dan el 155?», comentaba. Por cierto, ha ganado la apuesta que tenía lanzada con Chema Martínez, el exinternacional ganador de cuatro behobias, puesto que le daba un margen de 17 minutos... y al final la diferencia ha sido de 13 (1h03 por 1h16). Por su parte Xabi Alonso ha concluido en un tiempo de 1h25.40. Nada mal para el tolosarra, que ha atendido a todos los 'selfies' pedidos y ha felicitado a Arbeloa por su carrera «es un profesional», ironizaba.

Clasificación masculina 1- Carlos Castillejo 1:00:39 2- Camilo Santiago 1:01:31 3- Iraitz Arrospide 1:02:37 4- Jaume Leiva 1h02:47 5- Uxio Abuin 1h03:30 6- Víctor Puyuelo 1h03:31 7- Chema Martínez 1h03:35 8- Unai Arroyo 1h04:10 9- Alberto Puyuelo 1h04:20 10. Borja Pérez 1h05:03

Clasificación femenina 1- Aroa Merino 1:11:05 2- María Noguero 1:16:46 3- Dolores Marco 1:16:56 4- Maite Arraiza 1h.17:35 5- Laura Sánchez 1h17:45 6- Teresa Cerrada 1h18:19 7- Pilar Fernández 1h18:17 8- Vanessa Veiga 1h19:29 9- Uxoa Irigoyen 1h20:36 10- Rosaura Casado 1h20:44

Patinadores 1- Nicolás Alonso 39:17 1- Idoia Martínez de Lafuente 49:24

Behobia Gaztea 1- Izaro Perurena 17:34 1- Enaitz Aginagalde 14:36

Handbike 1- Luis Miguel Marquina 37:35 1- Mila López 59:10

( A partir de las 16 horas publicaremos las clasificaciones oficiales completas de la Behobia - San Sebastián )