Conoce a los ganadores de 2016

Todas las miradas están puestas en ellos. Son los máximos favoritos para ganar la Behobia-San Sebastián 2017. El catalán y la canaria llegan a la mítica prueba con plena forma y con ganas de repetir hazaña.

Carles Castillejo cruza la meta. / DV

El doble campeón de España de maratón Carles Castillejo no se quiere perder la Behobia por nada del mundo. Esta carrera para el catalán es una caudalosa fuente de estímulos y motivación para seguir con una temporada que acaba de arrancar con buenos resultados como los cosechados en la Cursa de la Merce con 29:43 y Socuellamos (29:36). Las previsiones de lluvia, frío y viento anunciadas para el día de la carrera no mitigan en absoluto al cuatro veces olímpico que a sus 39 años sigue demostrando estar en plenitud de forma. El catalán ha manifestado en una entrevista que revalidar el título «va a depender de la mala leche con la que me levante».

Aroa Merino llega a meta. / DV

El pasado octubre Aroa Merino (Arrecife, 1979) confirmó su deseo de participar en la LIII Behobia-San Sebastián, que ganó en 2016. La lanzaroteña, tras ganar con amplia ventaja el novedoso Medio Maratón de la Costa con salida y llegada en Zumaia, reveló su deseo a palpar las fuertes emociones de la pasada edición. «Quiero disfrutar de la carrera y sentir el calor de la gente».

