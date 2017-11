Castillejo: «Esta ha sido la más difícil de mis tres victorias en la Behobia - San Sebastián» 01:25 El corredor catalán ha explicado en línea de meta que ha sido la victoria más especial de sus tres consecutivas en la Behobia - San Sebastián XABIER GARATE San Sebastián Domingo, 12 noviembre 2017, 15:39

El atleta catalán Carles Castillejo ha hecho buenos los pronósticos y se ha alzado vencedor de la 53 edición de la Behobia-San Sebastián, tercera consecutiva que logra, tras imponerse en solitario después de estar acompañado hasta el kilómetro 15 por el murciano Camilo Santiago.

"Ha sido la más difícil de las tres victorias", ha explicado Castillejo en línea de meta ante las cámaras de Teledonosti. "He notado la diferencia del clima con respecto a Barcelona, el aire que hacía y sobre todo que ha sido la primera vez que he ido acompañado de un rival hasta el kilómetro 15", ha señalado. La presencia junto a él de Camilo Santiago ha sido toda una "guerra psicológica", según ha dicho el vencedor. "Le veía muy fuerte y me ha generado dudas, me ha dado algún relevo pero yo no tenía buenas sensaciones hasta que he decidido darlo todo en la subida al Alto de Miracruz y entonces sí he podido despegarme de él... esa subida ha sentenciado a mi favor y estoy muy contento por 'tripitir' en la Behobia", ha dicho. También será especial para Castillejo la celebración, pues es la primera vez que le acompañan su mujer y sus hijas.

Castillejo se queda así a una victoria del histórico Chema Martínez, que logró cuatro seguidas entre 2005-2008, después de correr y sufrir durante algo más de una hora en la que encontró únicamente la batalla que le planteó Santiago.