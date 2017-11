Behobia - San Sebastián Castillejo buscará la tercera txapela y Leiva aguarle el día Los dos catalanes son favoritos aunque el murciano-riojano Camilo Santiago quiere ser algo más que un secundario M.J. SILVANO Sábado, 11 noviembre 2017, 21:27

Dos catalanes y un murciano-riojano son los tres atletas que esta edición darán cancha en la LIII de la Behobia-San Sebastián y pelearán por el triunfo. Castillejo aspira al triplete pero Jaume Leiva, otro vencedor de la Behobia, no quiere que se vuelva a pasear Carles. El tercer hombre será Camilo Santiago, el outsider de la edición de mañana.

El fondista de Viladecans Carles Castillejo, 39 años, con dos txapelas en su haber (2015 y 2016), se plantará en esta cita con la confianza en sus piernas tras correr en fechas recientes un par de pruebas de diez kilómetros por debajo de los 30 minutos. «La Behobia es pura adrenalina y muy estimulante. Realmente es la fiesta del running. Todo el mundo ha oído hablar de la Behobia. Particularmente, dentro de lo que supone, estar compitiendo, he disfrutado muchísimo. No hay carrera mejor ambientada, de inicio a fin. Me encuentro empezando la temporada. De las carreras que he hecho, me quedo con los dos últimos test serios; La Cursa de la Merce y Socuellamos, en ambas me he quedado muy satisfecho. Mi idea es acercarme a la hora; es decir, si todo va bien, saldré a tres minutos el kilómetro».

El atleta de Terrasa, Jaume Leiva, 34 años, que venció la edición de 2012 bajo unas malas condiciones meteorológicas, ha estrenado fantásticamente la temporada en el medio maratón de Valencia con 1h05:14. «Tenía enormes ganas de conocer esta prueba. En el 2011 la hice por primera vez. Entonces fui cuarto y cómo la gocé… me dije a mí mismo que repetiría y así lo hice. Volví a correr en 2012 y gané. Menudo subidón. En 2013 y 2014 no pude por lesión y en 2015 quedé segundo. Después del periplo que he pasado, puedo decir que de nuevo vuelvo a sentirme atleta. Los médicos, después de la operación en el sóleo, me desahuciaron, y mira he demostrado que con tesón y lucha, se puede volver a rendir a un alto nivel. Este año ya veremos qué pasa».

Un rival a tener muy en cuenta por estos dos catalanes es Camilo Santiago, 34 años, cuarto en 2015 que viene pleno tras haberse ganado la plaza en Valencia (1h04:27) para el Campeonato del Mundo de Medio Maratón (Valencia, 24 de marzo). En su primera Behobia hizo 1h20 y hace dos años se colocó cuarto con 1h04:30, menudo salto. «En el 2015, me quedé a tan sólo 10 segundos del pódium. Si sale un buen día puedo hacer los 20 kilómetros en 1h01. Hacer en Valencia la mínima mundialista para el medio maratón es algo que me hace estar con mucha confianza. Estoy haciendo los mejores entrenos de mi vida. Por lo menos trataré de hacerles dudar. Hasta hace poco era un atleta popular y ahora puedo dar cancha y luchar por meterme en el podio».

Despedida de Rafa Iglesias

El salmantino Rafa Iglesias, vencedor en 2009 y 2010 de la Behobia y maratón donostiarra en 2010 con 2h10:44, no quiere colgar las zapatillas de la alta competición sin antes despedirse de una prueba por la que profesa verdadero cariño y admiración. «Este año dejo el atletismo profesional y por ello quiero despedirme de esta gran afición. Guardo gratos recuerdos de mi paso por San Sebastián. La afición es única».

Otro de los atletas que saldrá en el selecto grupo amarillo es el barcelonés de 41 años Nacho Cáceres. «En principio voy con mi amplio grupo de corredores y si me veo bien apretaré un poco más. En mi opinión Carles es el más fuerte. Pero ya sabemos qué en el atletismo, los pronósticos en ocasiones fallan».

La lanzaroteña Aroa Merino, ganadora el año pasado con 1h10:55, se encuentra con chispa para hacerse con lo que sería su segundo triunfo consecutivo La canaria ganó con mucha autoridad la primera edición del Medio Maratón de la costa con 1h14:46. «Recientemente he hecho dos medias, la Night Run de Puerto del Rosario y la Night Run de Las Palmas, en ambas he sido primera. Llego con kilómetros en las piernas. Lo único que llevo mal es correr con frío. Para entendernos soy canaria y claro aquí tenemos más sol. El año pasado, me acuerdo que estaba congelada y algunos me decían, pero qué perfecto día para correr. El termómetro marcaba 12 grados, casi salgo con jersey y abrigo».

La cántabra Dolores Marco tan solo lleva cuatro años corriendo. De ese tiempo hasta aquí se ha proclamado Campeona de Europa de Medio Maratón en la categoría veterana. «Sí estoy realmente contenta con mi progresión. Gané el oro individual y por equipos. En maratón poseo como mejor marca 2 hora y 44 minutos. Voy a la Behobia a disfrutar de la carrera, a conocerla y otro año vendré a disputarla». La joven gala Anne Tabarant, reciente ganadora del exigente medio maratón Donibane-Lohitzune-Hondarribia, llega a esta cita con mucha confianza. «Solemos venir a correr a Gipuzkoa. El público anima mucho y siendo la Behobia no podíamos fallar».