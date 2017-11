Castillejo: «Va a depender de la mala leche con la que me levante»

El doble campeón de España de maratón Carles Castillejo no se quiere perder la Behobia por nada del mundo. Esta carrera para el catalán es una caudalosa fuente de estímulos y motivación para seguir con una temporada que acaba de arrancar con buenos resultados como los cosechados en la Cursa de la Merce con 29:43 y Socuellamos (29:36). Las previsiones de lluvia, frío y viento anunciadas para el día de la carrera no mitigan en absoluto al cuatro veces olímpico que a sus 39 años sigue demostrando estar en plenitud de forma.

- Descubrió la Behobia a través de un amigo especial. ¿Cómo fue?

- En 2013 participé en el Campeonato de España de Maratón en San Sebastián. Conseguí ganar y, lo que es más importante, hice marca (2h12:43) para el europeo de Zurich. Mi buen amigo Rafa Iglesias, que es mi pupilo, me contaba muchas cosas y todas buenas. Me explicaba el carisma que tiene. Rafa ganó en 2009 y 2010 y cada vez que nos juntábamos me hablaba con mucho entusiasmo de la carrera. Nacho Cáceres y yo entrenamos desde hace seis años a unos 80 corredores de muy diferentes ritmos, aunque todos son populares. Muchos de ellos son asiduos a estas pruebas populares y cada vez que alguno venía de la Behobia no paraba de insistir de que teníamos que probarla. Eso sí, había que estar muy atentos a coger el dorsal, porque volaban.

- ¿En cuánto al circuito, qué me dice?

- Mi primera Behobia la corrí en 2015 ya en el recorrido nuevo. Me gusta que se comience en un sitio y se acabe en otro, pero el perfil se las trae. Son veinte kilómetros duros que si no mides las fuerzas puede que te desfondes. Hay muchos cambios de ritmo debido a las subidas y bajadas. Hay que saber regular y mantener una velocidad de crucero. Mi idea es tratar de salir a tres minutos el kilómetro para hacer una marca próxima a la hora.

- ¿Qué veremos el domingo?

- La Behobia es una prueba inigualable, llena de emociones y sentimientos. Me encantó la primera vez. El recorrido es muy puñetero, no lo vamos a negar, con subidas y bajadas que te hacen romper el ritmo y eso castiga a las piernas. A pesar de todo, terminas entusiasmado del público. No me pararon de animar hasta meta. Algo así no se olvida. Al grupo que entrenamos Nacho Cáceres y yo les hablamos mucho de esta carrera. Muchos de ellos van a venir a correr.

- ¿Confía en poder ganar?

- Al menos lo voy a intentar. A estas alturas es difícil estar en plenitud de forma, pero voy con el respaldo de dos competiciones de 10 kilómetros en las que he corrido por debajo de treinta minutos. Sé que me encuentro bien y mi principal rival seré yo mismo. El año pasado me superé por 54 segundos y mi objetivo, siempre que las condiciones acompañen, es andar sobre la hora. En la edición anterior pronto me quedé sólo (en las primeras rampas de Gaintxurizketa). Por una parte, llevas la tranquilidad de verte primero, pero psicológicamente te castiga mucho. Menos mal que el público te lleva en volandas como dicen todos los participantes.

Perfil Nombre Carles Castillejo 33 veces internacional Fecha de nacimiento 18 de agosto de 1978. Tiene 39 años. Residencia Viladecans (Barcelona) Peso y altura 60kg y 1,71m Estudios diplomado en Magisterio y licenciado en Psicopedagogía Equipo CA Adidas Mánager Alonso Valero Entrenador Juan Ramón Muñoz Tiene dos hijas de 7 y 2 años

Mejores marcas personales 10km ruta 28:29 10.000m pista 27:31 Medio Maratón 1h01:18 Maratón 2h10:09 Ganador de la Behobia en 2015 (1h01 13) y 2016 (1h00:19) Viene de ser segundo en la Cursa Merce con 29 43 y ganar los 10km de Socuéllamos (29:36).

Palmarés deportivo Campeonatos de España 5.000 en 2004, 10.000 (2009-2013), Maratón (2011 y 2013), Cross 2012, 10km ruta en 2013 y Medio Maratón en 2015. Juegos Olímpicos Atenas 2004, Pekín 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016.

- A priori, las condiciones meteorológicas van a ser duras, con frío, lluvia y viento...

- He corrido dos veces y cada una el tiempo ha sido distinto. La primera corrí con altas temperaturas y el año pasado tuvimos doce grados. Soy más de correr con calorcito pero lo que está claro es que son las mismas condiciones para todos. Me trataré de concentrar en lo mío, poner el ritmo de crucero y según pasen los kilómetros iremos viendo. Para el público resulta siempre más emocionante ver una carrera reñida.

- ¿Ha pensado en alguna marca?

- Todo va a depender de la mala leche con la que me levante. Si es mucha, se puede liar. Los últimos entrenamientos me dicen que puedo rondar la hora, o la marca del año pasado (1h00:19).

- ¿Qué piensa de sus rivales, Jaume Leiva y Camilo Santiago?

- Seguro que me lo van a poner complicado. Vienen de hacerlo muy bien en la media de Valencia. Todos nos conocemos. Cada uno jugará sus bazas y el que mejor juegue se llevará el premio gordo de la txapela.

- En la edición pasada, después de cruzar la meta, se ató a la cintura la cinta y se fue sin dudarlo a aplaudir al público. ¿Espera repetirlo?

- Qué menos podía hacer. La cantidad de veces que pude escuchar mi nombre. Como he dicho antes, el público hace grande a la Behobia. En ningún momento te llegas a ver sólo. Es un largo pasillo desde la salida hasta meta. Se te pone la carne de gallina y no me extraña que todos y todas que hacen esta carrera quieran repetir la experiencia.

«Son 20 kilómetros duros en los que, si no mides las fuerzas, puede que te desfondes»

«Soy más de correr con calorcito pero está claro que son las mismas condiciones para todos»

- Acaba de renovar con Adidas. ¿Siguen confiando en un atleta veterano?

- Tengo 39 años y mis ganas e ilusión siguen estando intactas. Me siento igual de competitivo y encima ahora, que no soy un atleta becado, tengo mayor libertad para elegir correr aquí o allá.

- Es padre de dos hijas. ¿Complicado conciliar deporte-vida familiar?

- Sí, tengo dos niñas de dos y siete años. Son todavía muy pequeñas y necesitan mucho tiempo de dedicación. Mi familia es el pilar de mi vida. El año pasado mis tres mujercitas me acompañaron en toda la carrera. Llevaba sus nombres escritos en las zapatillas; Mari Jose, Carla e Inés y me dieron toda la energía del mundo. Espero que el domingo se repita la historia.

- ¿Cómo está llevando la crisis catalana?

- Me siento español y catalán por igual. En mi día a día nada ha cambiado. Me muevo en diferentes ámbitos y tengo trato con muchas personas de diferentes ideologías y procedencias. Pienso que se puede llegar a ser asertivo y respetuoso con todo el mundo.