La Behobia de las mujeres

El pistoletazo de salida de la 53 edición a máxima fiesta del running popular en Gipuzkoa, la Behobia-San Sebastián, se dará el domingo y, por cuarto año consecutivo, se ha cerrado la inscripción sobrepansado la barrera de los 30.000 dorsales. Podría ser la segunda más multitudinaria de su historia y superar las 31.276 de 2016.

En clave también de crecimiento está la cuota femenina. Si el año pasado se alcanzó el 22,74% del total, este será casi del 24%. Fernando Ibarreta, productor ejecutivo de la Behobia -que se presenta hoy-, lo tiene muy claro: «Nos hemos puesto como reto conseguir en 2025 una paridad total, algo que ya sucede en muchos países europeos».

Según un estudio de la Universidad de Deusto, el colectivo femenino es el que se muestra más satisfecho de su participación en la pasada edición. Ibarreta asegura que «llevamos años analizando este fenómeno. Nuestro compromiso es total. Como ha quedado de manifiesto, este estudio ha demostrado que el papel de la mujer en la Behobia cada vez es más significativo. Nos hemos puesto como serio compromiso llegar a 2025 con 50% de participación femenina. En este momento estamos en el 24%. Tenemos por delante un recorrido importante. En esta edición hemos hecho promociones especiales para atraer a grupos de mujeres. Venimos comprobando que las mujeres vienen a disfrutar mucho más de la experiencia que supone correr la Behobia. Las sensaciones que denotan son mucho más potentes. Si se pesaran las lágrimas de las mujeres se sumarían toneladas».

Este año se ha dado un pasito más y, en el grupo de las 21 liebres, cuatro mujeres asumirán por primera vez la responsabilidad de marcar el ritmo encomendado. «Somos mujeres sobradamente preparadas», afirma una de ellas, la azkoitiarra-donostiarra Alazne Mujika.

Alazne también habló de la propuesta que lleva el título ‘Género, envejecimiento activo y carreras populares’. «El objetivo es observar la evolución de la participación de las mujeres adultas en carreras populares, tomando como caso de estudio la carrera de la Behobia-San Sebastián, y analizar el estilo de vida de este colectivo. La hipótesis de trabajo es aquellas mujeres que tienen una actividad física de cierta intensidad, como puede ser la carrera continua, en su etapa adulta y que participan activamente en carreras populares modifican o mantienen un estilo de vida considerada saludable en etapas cercanas a la vejez y tienen una percepción de que su salud y calidad de vida mejoran».

La andereño donostiarra Miren Sáez es otra de las cuatro chicas que hagan de liebre por primera vez en la historia de esta carrera. «Estoy dispuesta a correr mi 25 Behobia y qué mejor manera de celebrarlo que haciendo de guía a otros corredores».

Desde 1999 el crecimiento de la presencia de la mujer en la carrera se ha mantenido en progresión. En aquella edición participaron 9.101 corredores y 859 fueron mujeres (el 9,44%). Este domingo, 7.323 de los 31.000 dorsales pertenecen a corredoras. Iñigo Etxeberria, director de carrera, explica que «hemos subido algo más de un punto con respecto a la edición pasada. Queremos seguir trabajando en este tema para que la presencia de la mujer sea más significativa. Un dato a tener en cuenta es que el sector más joven (20-30 años) es el que más ha crecido. No nos conformamos».

En una década, casi el doble

Hoki Guerrero, de 38 años, es ama de dos niñas, Uxue y Ane. Todos los días suena el despertador a las seis de la mañana. «Madrugo mucho para ir a correr. Para mí es el mejor momento y es mi momento. Luego ya me centro en la familia y el trabajo. Soy andereño de educación especial en la ikastola pública de Hernani. Mis hijas tienen 6 y 7 años. No voy a negar que en ocasiones resulta complicado conciliar deporte, familia ytrabajo. Mi pareja tiene reducción de jornada y eso, sin duda, es un gran apoyo. Yo me siento muy tranquila sabiendo que cuando yo estoy trabajando, ellas están acompañadas de su aita».

Aunque lleva años en el mundo del running, se estrenará en la Behobia. «Me encanta, pero he de reconocer que a veces percibo que se vive con cierta psicosis. Es decir, puedes tener muchas experiencias deportivas con buenos resultados, pero hacer la Behobia prima por encima de lo demás. Si todo va bien creo que podría rondar la 1h25.

Maitane, hermana de Hoki,hizo una reflexión al respecto: «En mi primera Behobia me llamó la atención que solo el 11% fuéramos chicas. En trece años esta cifra es del 24%. Esto es genial. Lo del tema de las liebres femeninas ha sido una muy buena idea de la organización. Para la edición que viene tenemos que conseguir que haya chicas liebres en franjas de tiempos más exigentes: 1h30-1h25-1h20».

En el mosaico de mujeres en la salida estará la joven de 24 años Iera, que sumará su tercera medalla. «Soy del barrio del Antiguo y de profesión fisioterapeuta. Es una carrera que transmite mucha emoción». La debarra Onintza Urbieta lleva muy bien cumplir años. «Tengo 54 y si llego a meta, será mi séptima Behobia. Lo que má me importa es disfrutar con mis compañeras del Club Triku».

La donostiarra Diana Idígoras, de 49 años, recuerda que «hace 20 años hice mi primera Behobia-San Sebastián. Tengo doce y si no he hecho más es porque la maternidad me ha obligado a hacer parones. Tengo dos hijos de 13 y 15 años. Ahora me encuentro en otra etapa de la vida; con más tiempo».

Pasito a pasito, las mujeres van ocupando más espacio en una carrera que tiene la exigencia de un perfil complicado de unos 20 kilómetros y que avanza hacia la paridad.