Behobia - San Sebastián Aroa Merino: «Me ha costado bastante más esta victoria en la Behobia- San Sebastián» 01:30 La canaria Aroa Merino logra su segunda victoria consecutiva en la Behobia - San Sebastián, esta vez con más sufrimiento SONIA ARRIETA San Sebastián Domingo, 12 noviembre 2017, 15:39

La canaria Aroa Merino ha repetido su victoria del año pasado en la Behobia - San Sebastián, aunque ha confesado que ha sufrido mucho más. "Este año me ha costado bastante, no sé si por el frío, pero me costaba mucho respirar al principio, iba agobiada y las zapatillas me resbalaban por la lluvia... iba un poco incómoda, pero poco a poco me he ido acomodando a mi ritmo y he podido ir disfrutando del calor del público", ha explicado en el programa especial de Teledonosti.

Merino tratará de aumentar su palmarés y ha alabado a la organización y al público guipuzcoano: "es increíble estar aquí otro año más, es todo impre impresionante, no entiendo si alguien no repite".