Behobia - San Sebastián Xabi Alonso y Arbeloa ganan su apuesta a Chema Martínez 02:32 Arbeloa, Chema Martínez y Xabi Alonso en línea de meta en el set de Teledonosti. Los exfutbolistas Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa se jugaron una cena con Chema Martínez en su primera participación en la Behobia - San Sebastián XABIER GARATE San Sebastián Domingo, 12 noviembre 2017, 13:45

Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa han sido dos de los grandes protagonistas de la 53 edición de la Behobia - San Sebastián. A pesar de su reciente pasado como deportistas de elite ambos han confesado haber sufrido, y también disfrutado, durante su primera participación en la carrera guipuzcoana. En línea de meta ambos se han mostrado muy satisfechos con esta primera Behobia, "una carrera en la que siempre quise participar" según ha confesado Xabi Alonso ante las cámaras de Teledonosti.

El programa especial de Teledonosti ha reunido al exfutbolista de la Real Sociedad, Liverpool, Real Madrid y Bayern de Munich junto a su amigo y compañero de vestuarios en Inglaterra y Madrid, Álvaro Arbeloa. Ambos han contado con la complicidad de Chema Martínez en este debut en la Behobia - San Sebastián. El cuatro veces vencedor de la carrera entre 2005 y 2008 realizó una apuesta con ambos exfutbolistas para picarles aún más y que participaran. El atleta madrileño deberá pagar la cena que se habían jugado aunque de momento Xabi Alonso hará hoy de cicerone a la hora de comer por Donostia. "Le he dejado 17 minutos de ventaja a Álvaro y le han sobrado 3", explicaba el atleta madrileño.

De los tres, lógicamente el mejor tiempo ha sido para Chema Martínez, que ha llegado en séptima posición con un tiempo de 1:03:35. Arbeloa ha logrado un tiempo de 1:16.51 mientras que Xabi Alonso ha parado el crono en 1:25.41.

Los tres han bromeado en Teledonosti con lo que han sufrido y disfrutado. "Una gozada, he disfrutado mucho toda la carrera, menos al final. En Miracruz ya no he sufrido tanto pero en la subida a Capuchinos sí.., de todas formas he llevado con el depósito en reserva", confesaba Xabi Alonso. "Siempre he querido participar, pero me tenían ocupado todos los fines de semana", ha explicado entre risas el exjugador de la Real Sociedad, que dejó el fútbol profesional la pasada temporada. ¿Se dedicará al atletismo a partir de ahora? "Solo como corredor popular", ha dicho Alonso. Sin embargo no se ha cerrado a correr algún maratón, "ya veremos, todo es empezar".

Las llegadas, por separado, de Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa. / José Mari López

Sobre Álvaro Arbeloa, que ha realizado mejor tiempo que el donostiarra, Xabi ha señalado que es "un poco llorón para las apuestas". El exfutbolista del Real Madrid ha destacado el buen ambiente y los ánimos del público, que ya conocía pues su primer triatlón fue en San Sebastián también. "Estoy muy contento con el ambiente y mi tiempo, nunca había corrido tanto. Hemos salido juntos Xabi y yo, con los profesionales, y le he visto bien, tiene las piernas más fuertes que yo, por eso tenía la pegada que tenía", ha señalado. Arbeloa también se ha referido a la polémica por su dorsal, el 155. "Ha sido el azar y un ordenador, es una anécdota a la que no hay que darle más importancia", ha declarado Arbeloa.

Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa han celebrado también en sus redes sociales su debut en la Behobia - San Sebastián: