Aroa Merino: «Quiero disfrutar de la carrera y sentir el calor de la gente»

El pasado octubre Aroa Merino (Arrecife, 1979) confirmó su deseo de participar en la LIII Behobia-San Sebastián, que ganó en 2016. La lanzaroteña, tras ganar con amplia ventaja el novedoso Medio Maratón de la Costa con salida y llegada en Zumaia, reveló su deseo a palpar las fuertes emociones de la pasada edición.

- ¿Quién o qué le hizo tomar la decisión de correr la Behobia?

- El olímpico en Londres José Carlos Hernández se encargó de sacarme dorsal. Fue el principal culpable. Fui a experimentar y no me imaginaba ganar. Íbamos a ir juntos José Carlos y yo, pero se lesionó y finalmente fui sola. Uxua es otra de las culpables. Es una amiga que tengo en Zumaia y siempre me ha hablado de que tengo que hacer la Trail del Flysch y así lo hice. Disfruté muchísimo del paisaje. Luego me hablaron del bello recorrido del medio maratón, donde conseguí ganar. Después, estaba claro que había que repetir en la Behobia.

- La pasada edición salió como una flecha y nadie la pudo seguir. ¿Cómo se encuentra este año?

- He hecho dos medios maratones en estas maravillosas islas: la Night Run de Puerto del Rosario y la de Las Palmas. Gané los dos. Estoy entrenando bien y sin ninguna molestia. No puedo entrenar todo lo que me gustaría, porque trabajo como técnico de deportes en la Ciudad Deportiva de Lanzarote. Mi mayor deseo es ir a disfrutar de la carrera y sentir el calor de la gente . No voy con pensamiento de ganar o mejorar marca. No llevo tiempo en mente. Todo dependerá de cómo sean las condiciones y cómo vaya respondiendo el cuerpo.

- ¿Es especial la Behobia?

- Es una carrera impresionante. No he conocido otra con tanto ambiente. Es difícil no emocionarse. La organización estuvo muy atenta conmigo y por encima de todo resaltaría su gran público. Había oído que el recorrido es muy duro y es verdad, pero lo compensa con creces todas las personas que salen a animarnos. Todos los corredores vamos muy arropados. No voy a negar que me haría muchísima ilusión volver a ganar, pero soy sincera cuando digo que no voy con esa idea. El recorrido de la Behobia es exigente con los desniveles, pero a la vez también la hace más atractiva.

- ¿Cómo se prepara para las distancias largas?

- Mi forma de entrenamiento es ir de menos a más e intercalar intensidad de ritmo. El máximo de kilómetros que hago en un día está entre los 35 y los 38. Semanalmente llego a sumar cerca de 200 kilómetros. Suelo prepararme por mi isla, en Famara y Costa Teguise, donde hay muchos caminos de tierra. Evito tocar mucho el asfalto. En un maratón puedo llegar a perder dos kilos. Mido 1,58 y peso 39 kilos. Tengo la gran suerte de que mi cuerpo recupera rápido. Para eso es importante comer e hidratarse bien.

- Alguna vez ha dicho que el deporte es 'mi otro yo'.

- Así es. Comencé desde pequeña haciendo gimnasia, luego probé el baloncesto. Por aquí se me conoce más por el triatlón. Me regalaron una bici y empecé a usarla y aquello me gustó tanto que decidí participar en el duatlón de La Santa en Lanzarote. En atletismo me empecé a enganchar a raíz de un medio maratón. Y llegué a 2010 donde hice un gran maratón en Gran Canaria en 2h52:08. Y a partir de eso me lo planteé más en serio. Me costaría mucho plantearme mi vida sin deporte: sin nadar, coger la bicicleta o salir a correr.

- ¿Se adapta bien al frío y la lluvia?

- Prefiero correr con un poco de calor. El año pasado nos llovió antes de la salida. Lo que más temo es el frío y la lluvia que puede hacer incómoda la carrera. La musculatura está más agarrotada.

- Y ¿después de la Behobia?

- El maratón de Valencia (día 19), sin nada en mente.