Atletismo 101 años y no se cansa de ganar El italiano Giuseppe Ottaviani, durante uno de sus saltos en la pista cubierta madrileña de Gallur . / EUROPEAN MASTERS El italiano Giuseppe Ottaviani se ha colgado tres medallas de oro en el Europeo máster disputado en Madrid KAREL LÓPEZ Sábado, 21 abril 2018, 09:20

Como el buen vino, Giuseppe Ottaviani mejora con la edad. No en marcas, pero sí en cuanto a ambición se refiere. Y el mayor tesoro del atleta italiano, ganador de tres medallas de oro en el Campeonato de Europa máster disputado en mayo en Madrid, es precisamente que tiene 101 años.

Ottaviani, apodado 'Super Peppe', fue el deportista más veterano de los cerca de 4.000 mayores de 35 años que compitieron en Gallur, todo un récord. No siempre ha sido atleta. De hecho, comenzó a practicar este deporte cuando se jubiló, con 70 años. Desde entonces, como él mismo dice, «el deporte es parte de mi vida».

En el Europeo de veteranos, para su 'desgracia', 'solo' compitió en tres de las once disciplinas atléticas que practica: longitud, triple salto y lanzamiento de peso. Por supuesto, las ganó todas. Ya saben, no es fácil encontrar competidores mayores de 100 años… De hecho, era el único en la categoría M-100 y, por tanto, le bastaba con realizar un único intento válido en cada prueba para hacerse con la victoria.

El 'chaval' llegó con una marca de la temporada de 1,16 metros en longitud, 3,27 metros en triple y 3,17 metros en peso (bola de tres kilos) y se ha despedido de la pista cubierta madrileña con 0,85 metros, 2,18 y 3,31, respectivamente. Pero el italiano no se marchó a disgusto por no haber mejorado todos sus registros, sino por no haber podido competir en más disciplinas. De hecho, estaba también inscrito en los 60 metros, pero descartó correr por consejo de su hijo de 55 años, quien le lleva la planificación. Estaba demasiado cansado. Junto a él se ejercita un máximo de tres días a la semana.

Eso sí, antes del arranque de la competición, Ottaviani, quien en 2014 se hizo con la friolera de diez medallas de oro en el Mundial máster de Budapest, solicitó un cambio en el programa oficial para poder participar en más disciplinas. No tuvo suerte, aunque a la larga quizás le viniera bien. En verano, en Málaga, se disputará el Mundial máster, donde espera estar.

Piloto de aviación

'Super Peppe' da ahora incluso charlas en colegios. Es un ejemplo para los más jóvenes; también para los pequeños de su pueblo de 1.600 habitantes. Giuseppe vive en Sant'Ippolito, un pequeño rincón en la región de Pesaro y Urbino. Como su madre, él ejerció de sastre a lo largo de casi cuarenta años, pero antes, durante la Segunda Guerra Mundial, fue piloto de aviación.

Nacido el 20 de mayo de 1916, asegura que los masajistas «alucinan» con su musculatura. También es sorprendente que haya estado conduciendo hasta los 100.

En auge

El atletismo veterano está en auge. Cada vez son más los atletas mayores de 35 años que acuden a citas internacionales y se miden a deportistas de todos los países, además de disfrutar de un ambiente sensacional.

La última cita internacional de veteranos que se disputó en Gipuzkoa tuvo lugar en 2013 en el velódromo de Anoeta. En aquel Europeo bajo techo, hubo cinco atletas mayores de 90 años compitiendo.