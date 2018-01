Atletismo Alazne Furundarena protagoniza su mejor inicio de temporada Furundarena, justo cuando cruza la meta en la final de 60. / P. MARTÍNEZ La velocista ordiziarra gana la final de 60 metros del Campeonato de Gipuzkoa con un gran crono de 7.55 KAREL LÓPEZ SAN SEBASTIÁN. Domingo, 14 enero 2018, 10:00

El debut soñado. Alazne Furundarena no batió el récord de Gipuzkoa de 60 metros (7.47) que ella mismo tiene, pero ayer, en su estreno esta temporada, la velocista ordiziarra se impuso en el Velódromo en la final de 60 metros del Campeonato de Gipuzkoa con un gran crono de 7.55. Fue su mejor inicio de siempre.

Se esperaba que fuera la final más emocionante de la tarde. Y lo fue. No por la rivalidad, ya que era la clara favorita, pero sí por el tiempo que podría hacer.

Llegaba en forma, aunque con esa incertidumbre de no haber competido aún. Lo que Furundarena no se podía esperar era que la foto-finish fallara y no supiera hasta llegar a casa su registro. 7.81 le dijeron inicialmente, aunque fue corregido y se quedó en esos brillantes 7.55. Hoy, en el mismo escenario, buscará el oro en el 200.

Además, María Mujika (8.65 en 60 metros vallas) y Malen Ruiz de Azua (4,15 en pértiga) también se hicieron con el título. Olatz Arrieta, en esta ocasión no pudo pasar de los seis metros y se tuvo que conformar con un mejor intento de 5,94. Gen Abreu (49.43) y Amaia Segurola (57.47) fueron los campeones de Gipuzkoa de 400, mientras que el 60 masculino se lo llevó un compañero de Furundarena. Octavian Mihail Romanescu ganó con 6.91. Mikel Campón saltó 4,95 metros en pértiga.

Gran marca en Salamanca

En Salamanca, Adrián Rocandio quería bajar de 48.66 en 400. Lo logró. 48.35 fue su crono, el cuarto mejor guipuzcoano de siempre bajo techo. Era su primer 400 de la temporada y demostró que está en condiciones de buscar el récord de Gipuzkoa indoor (47.85; Lopetegi). Allí, el navarro Sergio Fernández logró la mejor marca española de todos los tiempos en la curiosa prueba de 400 vallas en pista cubierta (51.74).