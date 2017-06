Jainaga no encuentra su nivel en Lille

Tras una tremenda temporada a la que todavía espera ponerle el broche de oro con el récord de España, Odei Jainaga competía ayer con la ilusión de un niño -tiene 19 años, así que lo era hace poco- en el Campeonato de Europa de selecciones que se está disputando en Lille. Era su primera internacionalidad absoluta y quién sabe si fue esa la razón que le llevó a no competir bien.

Frente a él estaba, entre otros, el alemán Rohler, campeón olímpico, y el eibarrés no pudo mostrar su mejor versión. Con un mejor tiro de 69,85 metros -el peor concurso de lo que va de año, aunque el formato no favorece ya que son solo tres lanzamientos y uno más para los cuatro primeros-, solo pudo dar un punto a la selección española en una jornada que cerraron en la octava plaza. Manda Alemania. «No sé qué me ha pasado. Estaba sin fuerza», apuntaba tras el concurso que dominó el checo Vadlejch (87,95).

La que no se esperaba correr ayer y lo acabó haciendo en la primera posta del 4x100 fue Alazne Furundarena. La ordiziarra sustituyó a la lesionada María Isabel Pérez. «Me he encontrado bien, aunque me ha costado entregar el testigo. Le he pillado rápido», apuntaba tras lograr la sexta plaza con el cuarteto español. «A pesar de eso, una buena marca de 44.03», seguía. Es la quinta mejor marca estatal de siempre.

Gran triunfo de Toni Abadía

Desde Estocolmo 2011 llevaban los atletas españoles sin conseguir una victoria en esta competición y ayer, por fin, se rompió esa maldición. El encargado de acabar con el gafe fue el aragonés Toni Abadía, quien se impuso brillantemente en una carrera lenta de 5.000 metros. Fue lo mejor de una jornada, la segunda y penúltima, que dejó los segundos puestos del navarro Sergio Fernández (400 vallas en 49.72) y de Eusebio Cáceres (7,96 en la longitud).

Hoy, a las 13.44 horas, Teresa Errandonea tendrá una nueva oportunidad para mejorar su récord de Gipuzkoa de 100 vallas. Tras su gran actuación del viernes, corriendo las semifinales en 13.37 y colándose de forma inesperada en la final, la irundarra tendrá hoy una bonita opción de correr con las mejores y de demostrar que está en su mejor momento.