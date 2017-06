Maite Maiora: «Llego motivada, anímicamente fuerte y con ganas de hacer una buena carrera»

Es uno de los nombres de moda en las carreras de montaña y su presencia este domingo en Zumaia es un lujo que eleva todavía más el nivel del cartel. Maite Maiora (Mendaro, 1980) encara el Flysch Trail tras su incontestable victoria en la Zegama Aizkorri y con ganas de seguir despuntando en las citas que tiene marcadas en el calendario.

“Hace unos años que corrí mi primera trail en Zumaia y ahora vuelvo en el formato más largo”, explica. “Es un pequeño hándicap porque no conozco la totalidad del recorrido pero me apetece mucho, es en casa y concretamente en un sitio en el que me gusta entrenar”.

La atleta de Mendaro reconoce que “mi primer punto álgido del año estaba enfocado para Zegama” y que trabaja a fondo para volver a estar en su mejor forma a primeros de septiembre, cuando afronte la UTMB en el Mont Blanc. Ahí deberá demostrar que sigue siendo una de las mejores del mundo.

Pero eso no quiere decir que venga a la Flysch Trail para dejarse ver y poco más. “Siempre doy mi cien por cien, me encuentro motivada, anímicamente fuerte y las últimas carreras me están saliendo bien”. No le importan sus rivales ya que “no cambia nada que venga una u otra, nunca miro las listas y me centro en lo que yo debo hacer”.

Sobre las características de la cita de este domingo coincide en que “es rompepiernas, de correr mucho, pero no demasiado técnica. La humedad puede jugar una mala pasada a algunos pero a mí me suele afectar menos y puede ser una ventaja”.

Quiere agradecer a la afición por volcarse con ella y con el resto de participantes, no solo en Zumaia sino en todas las carreras que se están viendo por estas tierras: “Los ánimos que te dan son una pasada pero yo me quito la txapela ante ellos porque hay algunos que están horas ahí en el monte casi parados”.