«Yo no veo dónde piso, ahí está la aventura»

Una carrera como la Zumaia Flysch Trail permite hacer deporte a un alto nivel mientras se siente, se vive y se disfruta de unos paisajes espectaculares. Es lo que pretenden hacer Manuel Cepero y Carmen Belmar en el que será su debut en esta prueba, aunque quizá lo hagan de una forma diferente a la del resto de corredores.

Hace mucho tiempo que Manuel ya no ve como los demás, porque se quedó completamente ciego cuando era un niño, con apenas 7 años. Ahora tiene 48 y dedica su tiempo a una de sus pasiones, la música, impartiendo clase y corrigiendo partituras en un centro de Madrid.

Cuando su trabajo se lo permite de lunes a viernes, y sobre todo los fines de semana, se centra en su otro hobby, aquel gusanillo que le entró hace cinco años por culpa de la gente que lo rodea. “Empecé a correr por unos amigos que se apuntaban a todas la carreras populares y de montaña, aunque llevo haciendo ejercicio desde hace veinte años”, recuerda.

A pesar de su déficit visual, Manuel muestra una energía y un optimismo encomiables, con una forma de pensar que serviría de lección para muchos. “Yo no veo dónde piso, es una incógnita y ahí está la aventura. Pero soy ciego las 24 horas del día, no solo en las carreras. De hecho, le tengo más miedo a cruzar la carretera un día cualquiera”.

Es un discurso sin fisuras que esconde una actitud y una forma de pensar inquebrantables. “Mi planteamiento no es distinto al del resto. Tengo que aprovechar las condiciones físicas mientras las tenga, igual que la energía y los ánimos. Mi pelea es contra la edad y contra el calendario, creo que mi mayor enemigo es el paso del tiempo”.

Su filosofía la aplica a las carreras de montaña, una disciplina que conoce desde hace poco pero que afronta gracias a la ayuda de los guías y de un bastón que sujetan en grupos de dos o tres personas. “Debemos ir en fila para pasar todos por el mismo ancho y nos ayudamos con indicaciones acústicas. En mi caso, el terreno supone un problema mayor que los desniveles o la distancia”.

La ambición no choca con un listón que Manuel ya sabe dónde debe colocar, una frontera que le ha dado su propia experiencia y el conocimiento de sus propias facultades. “Evidentemente hay que buscar cosas al alcance, no imposibles. Yo no me meto en fregados que no voy a poder cumplir”.

Espera con ganas el día de debutar en la Zumaia Flysch Trail. “Quizá me venga un poco grande, me han dicho que es una carrera dura pero no es mal terreno a pesar de los constantes repechos. Quiero terminar en 7 horas y media, ya lo veremos”, vaticina con entusiasmo.

Disfrutar del subidón

Carmen Belmar, al igual que Manuel, también tiene 48 años pero su caso es distinto, más allá de que esté jubilada. Esta valenciana tiene retinosis pigmentaria, una enfermedad degenerativa que le ha reducido la capacidad visual hasta menos de un 10%, además de una miopía magna que padece desde pequeña. “Veo colores, percibo los perfiles de la gente pero con luz de frente y los contrastes no veo nada”, narra con una voz fuerte y alegre.

Amante del senderismo, dejó a un lado el andar para ponerse a correr por la montaña gracias a un amigo que ahora le hace de guía. El procedimiento es calcado al que utiliza Manuel, con un bastón que sujetan en horizontal a la altura de la cintura. “En rutas de mucha dificultad técnica me avisan y paro un poco. Tengo plena confianza en los que me acompañan, ellos calculan y me lo dicen todo”. Una estrecha relación que espera poder seguir teniendo en un futuro a través de la ONCE, ya que si no, no podría costear sus viajes y los de sus acompañantes.

Carmen, que ha sido campeona de España a nivel interno de la organización, desprende el mismo vitalismo que Manuel, con el que coincide en su forma de afrontar los retos y los obstáculos que aparecen en su vida. “Correr por la montaña es una experiencia que me aporta muchísimo, es un reto. Ver que he sido capaz de terminar una carrera es un subidón tremendo. Tardo más, sí; pero lo consigo”.

Considera que es fundamental no quedarse quieta en casa, circunstancia que podría derivar en una depresión. “Hay que hacer algo y salir, disfrutar al máximo de lo que se puede hacer y ver siempre el vaso medio lleno. Yo veo poco pero percibo otras cosas. He desarrollado el olfato, huelo aromas que antes no notaba, el tacto... Se trata de gozar de tus otros sentidos”.

Respecto a la cita de Zumaia, teme un poquito al calor y al desnivel que se pueda encontrar en su segunda gran prueba de trail (se estrenó en la modalidad en noviembre): “Será mi primera vez por allí y le tengo muchas ganas. Ya me han dicho que los paisajes son una maravilla”.

Manuel y Carmen, dos historias de superación y dos lecciones de vida que coincidirán en la Zumaia Flysch Trail. Quizá no vean el entorno pero seguro que escucharán y sentirán los ánimos de los espectadores.