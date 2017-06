Los mejores correrán en Zumaia

Campeonato estatal individual. Campeonato de Comunidades Autónomas. Primer Campeonato Ultra Trail para ciegos..., con todos estos atractivos se presenta una nueva edición, y van nueve, de la carrera del Flysch Trail Mendi Maratoia de Zumaia con el mejor plantel de corredores de montaña. La carrera se celebrará este domingo con una participación de más de 700 corredores en las diferentes modalidades.

Es llamativo que, aun siendo el Campeonato de Comunidades Autónomas, no estará presente la anfitriona, ya que no correrá oficialmente la Euskal Selezioa que acude a una competición a Grecia, si bien a nivel particular sí habrá representación vasca. Todas las demás comunidades, a excepción de Melilla y La Rioja que no tienen selección, vienen a competir.

Campeonato para ciegos

La edición de este año servirá para también para organizar el primer Campeonato Ultra Trail estatal para ciegos. A ellos y sus guías, que correrán con las barras a través de la montaña, se les dará la salida diez minutos más tarde que al maratón, que será a las 8.30 de la mañana del domingo: «Pretendemos que el público tenga un aplauso especial para ellos», señala la organización. Además, como todos los años, la carrera tendrá esa aportación social ya que hará entrega de diversas cantidades económicas a Aspanogi (la Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Gipuzkoa), Markelen Irria, Hegoak Astinduz y SOS Himalaya.

Homenajes

Aunque la carrera es el domingo, los actos de la Zumaia Flysch Trail arrancarán este viernes con una conferencia de Juanito Oiarzabal. El alpinista hablará en la Sala Oxford sobre su segunda ascensión al Lhotse, en 2011, dentro de su proyecto 2x14x8000, que consiste en volver a coronar los catorce ochomiles del planeta.

Oiarzabal hará primero un resumen de su carrera deportiva para, a continuación, proyectar una película sobre esa segunda ascensión al Lhotse. Por último, habrá un coloquio en el que compartirá impresiones con los asistentes. El acto contará con dos presentadores de altura: Sebastián Álvaro y Juanjo San Sebastián.

Ya el domingo, la organización ha preparado un homenaje para el alpinista vasco. Será el domingo a las 8.10 de la mañana. También se tendrá un reconocimiento para el corredor guipuzcoano Jokin Lizeaga por su tesón y esfuerzo en su recuperación tras una lesión; y además serán objeto de este merecimiento la guipuzcoana Maite Maiora, que ganó en Zegama; y Luis Alberto Hernando, ambos campeones del Mundo.

En medio, el sábado a las 17.30 horas, también en la sala Oxford, antes de la presentación de la carrera con los corredores a las 19 horas, tendrá lugar la conferencia que versará sobre ‘El secreto de la prevención de lesiones’.

Campeonatos

En cuanto a la competición, la Euskal Selekzioa será la gran ausente, ya que ningún miembro de la selección como tal estará en la línea de salida. La organización explica que «la selección de Euskadi no tendrá representación este año en la carrera de Zumaia, pues van a una carrera en Grecia».

Aun así, habrá representación vasca con decenas de corredores locales que participarán a título personal. Entre ellos Jokin Lizeaga que, siendo corredor de la Selección de Euskadi, participará de modo particular en esta carrera tan atrayente para él como es el Flysch Trail tras reponerse de una dolencia que le ha mantenido algunos meses en el dique seco. Estarán también corredores vascos como Maite Maiora, campeona del mundo 2016 y reciente ganadora absoluta en Zegama, si bien es duda por una lesión, Pedro Etxeberria, Mikel Etxeberria, Ander Barrenetxea, Iosu Eizagirre, Igon Mancisidor, Iker Oliveri, Ivan Ortiz, Unai Santamaria...

El Flysch Trail de Zumaia, alberga en su competición del domingo tres carreras, como son el maratón de montaña con 42,2 km y 2.250 metros de desnivel positivo y en el que participan promesas, seniors, veteranos A y B, las selecciones de la Comunidades Autónomas y la Ultra Trail para ciegos; la media maratón de 21,5 kilómetros y 750 metros de desnivel positivo, para Juniors y carrera popular; y por último la carrera en la que intervienen cadetes con un recorrido de 14,14 kilómetros y 425 metros de desnivel positivo.

Además de los corredores vascos habrá una amplia presencia de corredores de élite, como el campeón del mundo Luis Alberto Hernando que, a pesar de su lesión de rodilla correrá junto a Jokin Lizeaga la media maratón. En esta prueba estarán también los ganadores del pasado año Alizia Olazabal y Mikel Diéguez, o la ganadora de la Behobia-San Sebastián de 2016, Aroa Merino.

En el maratón volverá a estar el ganador de la edición anterior, Ismail Razga, décimo en la pasada edición de la Zegama-Aizkorri y que viene de ganar la T3T de Tolosa. Dani García y Pablo Villa, que quedaron quinto y décimo respectivamente en el pasado mundial de Italia. También a tener en cuenta son Abdelfatah Dalal Jirari, Lhoucir Nassiri, Alfredo Gil, David López Castán, etc., componiendo todos ellos y hasta 700, un plantel de lujo que dejarán en esta novena edición del Flysch Trail el listón muy alto y con ganas de superarse en la décima edición del próximo año.