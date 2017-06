Final de récord a un calvario de lesiones

Resulta anecdótico que a una persona que le encantan los perros se le cruce uno en el camino y, de golpe y porrazo, pare su progresión... Sorprende, pero es precisamente lo que le ocurrió a la atleta Teresa Errandonea, quien tras una dura lesión en su pie derecho causada por un perro que se cruzó en su camino mientras se ejercitaba en Playaundi, esta temporada ha recuperado su mejor versión. Esta semana, al igual que los también guipuzcoanos Odei Jainaga y Alazne Furundarena, representará a España en el Campeonato de Europa de selecciones que se disputa en la localidad francesa de Lille.

Corría el año 2015. La vallista del Super Amara BAT, de veinte años por aquel entonces, también corría, como siempre, por la pista de atletismo de Irun. «Estaba haciendo técnica de carrera con unas vallitas y, de pronto, tuve que cambiar la trayectoria porque se cruzó un perro. Noté que algo me había pasado. Me senté. Me mareaba del dolor que tenía en el pie», recuerda.

«La verdad es que me encantan los perros. A ese casi ni le vi, lo esquivé pero me hice muchísimo daño. Esa temporada (2014-2015), la pista cubierta había ido bien». De hecho, ganó las vallas cortas y la longitud del estatal promesa. Sin embargo, ese incidente ocurrido en mayo, justo cuando arranca la campaña al aire libre, marcó los próximos meses de la carrera deportiva de la bidasotarra.

«Me dijeron que el ligamento que tenía entre el cuarto y quinto dedo del pie derecho estaba prácticamente roto. También tuve un edema óseo en el metatarso», explica. Seguir corriendo las vallas, la prueba para la que a diario se prepara, fue imposible para ella. Sin embargo, pudo seguir saltando longitud.

Llegó la pretemporada del curso 2015/2016. «Parecía que las molestias habían desaparecido, pero en diciembre del año 2015, cuando estaba en una concentración con la Federación Española, recaí. Me volvía a doler muchísimo y tuve que parar». Errandonea se perdió toda la pista cubierta y no pudo preparar de la mejor manera posible el aire libre. Se notó la falta de actividad.

«No hice buenas carreras». Lejos de sus objetivos en cuanto a marcas, la irundarra pasó apuros incluso para subir al podio en el Campeonato de España disputado en Gijón. Acabó tercera, aunque enfadada. Le faltaba mucho para estar como antes de la lesión.

Vuelta a la alegría

Errandonea, ahora con 22 años, es una chica que siempre suele estar sonriente, que pasa las vallas como si estas no estuvieran. Es un correr perfecto, limpio. Un galopar que ha vuelto a recuperar.

Casi tres años después de batir en Vitoria con 13.50 la plusmarca guipuzcoana de 100 metros vallas, Errandonea volvió a mejorarlo hace 16 días en Durango. 13.38 marcó en un día gris y lluvioso. Aunque como ella mismo dice, fue la confirmación definitiva de que ha vuelto a «ver la luz». Se puede decir que 2017 ha sido el año de los récords. En pista cubierta, en un Campeonato de España disputado en Salamanca en el que solo la balear Caridad Jérez pudo con ella, la vallista guipuzcoana mejoró el récord vasco de 60 metros vallas (8.25). 13.21 hizo Nerea Azkarate en 1999 en los 100 metros vallas. Se acerca peligrosamente.

«La verdad es que no me esperaba estar tan rápida a estas alturas. Hasta ahora no he tenido molestias. Está ya olvidado», continúa. Un buen estado de forma que le ha permitido meterse en el equipo español que desde el viernes -ella tiene las semifinales de los 100 metros vallas el viernes por la tarde- compite en Lille en el Europeo por selecciones. «Es una competición que no entraba en los planes. Caridad Jérez está un escalón por delante en estos momentos, pero está lesionada y ahí voy yo».

Errandonea, en su mejor momento, volverá a una competición en la que ya participó en 2014 y a una pista en la que se estrenó en las categorías menores de la selección. Fue en un Mundial juvenil.