Pedro Ozcariz, medio siglo de dedicación real

Corría el año 2012 cuando, en la final de la liga atlética de la liga de División de Honor disputada en Burgos, la Real Sociedad llegó al relevo 4x400 -la última prueba- en puestos de descenso. Estaban un punto y medio por debajo del equipo anfitrión: el UBU Caja de Burgos. Necesitaban un milagro después de una jornada nefasta en la que el conjunto txuri urdin parecía destinado a dejar de golpe y porrazo la categoría de oro del atletismo estatal por primera vez en la historia.

Pedro Ozcariz (Donostia, 14/10/1942), delegado de la sección desde 1965, responsable de la misma desde 1984 y quien esta temporada dejará sus funciones tras toda una vida colaborando con la Real, no quiso ni ver ese relevo. No podía. Le iba a dar algo. «Ese ha sido, por la tensión sufrida, sin duda, el peor momento vivido estos años».

El final fue feliz. El cuarteto realista llegó en tercera posición y el equipo burgalés fue quinto. 44 centésimas y el Pontevedra en medio les separaron. La Real permanecía en la liga de División de Honor, la máxima categoría, un año más... por tan solo medio punto. Continuaba siendo el equipo decano, «el único que siempre ha estado en División de Honor». Quizás gracias a aquella salvación in extremis, el club guipuzcoano pudo pelear y conseguir el sábado en Castellón el primer podio de lo que va de siglo en la liga de clubes, un acontecimiento que llegó justo medio siglo después del único título que tiene la Real.

Ozcariz vivió la jornada del sábado con mucho nerviosismo. Sabía que estaba ante su última liga, que el sueño era, aunque complicado, posible. Hasta el viernes, por problemas de salud que atraviesa últimamente, el que fuera atleta de 800 y 1.500 y que también corría el 3.000 obstáculos, no supo si viajaría. Finalmente lo hizo en coche «para poder parar cada hora». Lo que no llegó a saber hasta la finalización de la competición era lo que sus compañeros y amigos, así como la Real Federación Española de Atletismo, le habían preparado: un homenaje por sus 52 años colaborando con la Real.

Txapeldun

Una vez conseguida la tercera posición por equipos, sobre la pista, los atletas y delegados de la sección le hicieron un pasillo. Ozcariz no sabía qué pasaba. No se lo esperaba. Se le hizo subir al podio y, entre aplausos y emocionado, recibió de manos de Raúl Chapado, presidente de la RFEA, una placa.

Era el primer obsequio. Después, Miguel Larrinaga -quien tomará las riendas de la sección- le puso una txapela en la que se podía leer «Eskerrik asko, Pedro» y una placa de piedra con el siguiente mensaje: «Y al toque de campana, no podemos más que agradecer tu esfuerzo sincero y real compromiso». Minutos después recogió el trofeo que acreditaba el tercer puesto de la Real tras el Playas de Castellón y el FC Barcelona. Su despedida no pudo ser mejor.

«El del sábado es, sin duda, una de los mejores recuerdos que me llevo. Me volví muy contento, tanto con el tercer puesto del equipo mucho tiempo después como con el homenaje. No me lo esperaba. Sí que es verdad que todos me estaban insistiendo para que viajara, pero que llegaran a comprometer incluso a la Federación Española...», cuenta Ozcariz.

«La verdad es que ahora hay dos equipos inalcanzables y ganamos nuestra liga. Si no llegamos a quedar terceros no sé cómo hubiera sido el homenaje. No hubiéramos pintado nada en la zona del podio y hubiéramos dado la nota muchísimo», bromea. Pero el sueño se hizo realidad y todo salió bordado. «Fue bonito subir al podio justo 50 años después del título. Yo ya era delegado de la Real Sociedad en 1967. Y cuando corría para el club hacía las pruebas en las que fallaba alguien».

«Fue mi última liga. Ahora, poco a poco y como si fuera una carrera de relevos, iré pasando el testigo de la sección». Será complicado igualar su marca y su más de medio siglo de compromiso real.