Y el podio se convirtió en un sueño muy real

Era un sueño. Pero lo cierto es que era muy real. El equipo masculino de la Real Sociedad llegó ayer a Castellón con un objetivo: lograr el primer podio del siglo en División de Honor. Soñaban con ello. Y se cumplió. Tras una pelea intensa con la AD Marathon de Madrid, los txuri urdin lograron la tercera plaza por tan solo dos puntos, acompañando al campeón, el Playas de Castellón, y al FC Barcelona en el podio en la liga de clubes.

CLASIFICACIONES DIVISIÓN DE HONOR 1. Playas de Castellón 146 puntos 2. Barcelona 135 puntos 3. Real Sociedad 92 puntos 4. AD Marathon 90 puntos 5. Fent Camí 79 puntos 6. Unicaja 75 puntos 7. Scorpio 50 puntos 8. Tenerife CajaCanarias 46 puntos

Y la fiesta fue total. Pusieron el color en Castellón y en el autobús de vuelta a casa. También significó el broche de oro al fin de la trayectoria de Pedro Ozcariz como encargado de la sección. Ayer, tras más de 50 años como delegado de la sección, dijo adiós tratando de resistir las lágrimas cuando Raúl Chapado, presidente de la Real Federacion Española de Atletismo, presidió un homenaje que se le rindió. Era el final de una gran fiesta.

Ni los veteranos del equipo -Pablo Muñoz o Iban Maiza, que llevan desde 2001 en la Real- habían visto algo parecido. La Real llegó a los relevos un punto por debajo del Marathon, después de haber ido hasta seis abajo. Pero el 4x100, compuesto por David Arques, Octavian Mihail Romanescu, Alberto Muñoz y Javier Donés logró una sorprendente victoria que le dio cuatro puntos de ventaja sobre los madrileños. Y el 4x400 mantuvo la plaza. Los atletas de la Real empezaron a saltar de alegría.

Antes, el joven Odei Jainaga, tras lanzar 72,50 metros, mandó la jabalina hasta más allá de los 80 metros. Un pie le privó del éxito de convertirse en el primer atleta español en romper la barrera de los 80 metros. «Qué rabia», decía tras el nulo. Sus compañeros, desde la grada, alucinaron con el lanzamiento y lo vivieron como si fuera suyo. El eibarrés no se lo podía creer. «Qué bestia es», decía el lanzador de peso Carlos Tobalina. «Sé que puedo lanzar eso, pero lo de hoy no me vale». Toda la rabia se le pasó celebrando junto a su equipo el podio. Esa y la del relevo fueron las dos victorias de ayer de la Real en Castellón.

Todos sufrieron. Se mejoraban las expectativas prueba tras prueba. El pertiguista Istar Dapena saltó 5,10 metros para ser tercero. Los velocistas también mejoraban. Y llegó Hassan Oubaddi en 3.000, y tras una gran exhibición, solo fue superado por el campéon europeo Ilias Fifa. Era el momento en el que la Real perdía seis puntos respecto al Marathon. En el foso, con 7,35 metros, Igor Legarda quedó cuarto. Y llegaba el turno del demonio de Arrasate. El triplista Iñigo Uribarren, con 15,80 fue también cuarto en un concurso en el que Pablo Torrijos, con 16,87, logró la mínima mundial. Pero Solanas, del Maratón, metió el miedo en el cuerpo tras pasar a Uribarren en el último intento. Llegaban los relevos... y la Real subía al podio.

En el mismo escenario donde hace dos años la Real ganó el Campeonato de España de 4x100, otro milagro. Pista talismán. En categoría femenina, el Barça de Olatz Arrieta, que saltó 6,24 metros en longitud, acabó segundo por detrás del Valencia.

«Esto es impresionante. No nos lo podemos creer. ¿Y el ambiente? Es la recompensa al trabajo», decía Iban Maiza. «Os habéis ganado todos la renovación», bromeaba Pedro Ozcariz. Fue antes de coger un autobús de regreso a Donostia en el que la fiesta fue total. «Hemos ganado nuestra liga», decía Igor Legarda. Y no le faltaba razón.

A ritmo de «salta, salta conmigo», los atletas hasta brincaban en el bus. Ya saben: un sueño muy real hecho realidad por David Arques (100), Alberto Muñoz (200), Itoitz Rodríguez (400), Pablo Muñoz (800), Javier Nagore (1.500), Hassan Oubaddi (3.000), Fran Durán (5.000 marcha), Javier Donés (110 vallas), Iñigo Rodríguez (400 vallas), Carlos Gallego (3.000 obstáculos), Asier Corthay (altura), Igor Legarda (longitud), Iñigo Uribarren (triple), Odei López (peso), Istar Dapena (pértiga), Filipe Fernandes (disco), Servando Rivas (martillo), Odei Jainaga (jabalina), David Arques, Octa Mihail, Alberto Muñoz y Javier Donés (4x100) y Unai Mena, Christian Barbero, Itoitz Rodríguez e Iñigo Rodríguez (4x400). Y, claro, todos los que han competido en las dos primeras jornadas.