El Ayuntamiento dice que sustituir la pista del Velódromo es una «prioridad»

«Sustituir la pista de atletismo del Velódromo de Anoeta es, después del Polideportivo de Alza, la prioridad de cara a 2018 para nosotros». Eso es lo que Martín Ibabe, concejal de deportes de San Sebastián, quiere destacar después de las informaciones publicadas en DV sobre la retirada de la homologación de la instalación para organizar competiciones atléticas, lo que conlleva que la histórica instalación dejará de albergar pruebas atléticas. «En una lista de trece prioridades que tenemos, esta es la segunda. Pediremos a la Real Federación Española de Atletismo una prórroga de la homologación porque nuestra intención es cambiar el tartán en 2018».

Ibabe no quiere negar que la pista no esté en condiciones. Es más, afirmó que «no está bien. Para nosotros es un reto. Está contemplado de cara al ejercicio del año que viene y tiene un coste importante. Una inversión para la que creo que otras instituciones tendrían que aportar».

Más apoyos

El edil donostiarra, teniendo en cuenta que se trata de una instalación «única en Euskadi, de las pocas pistas cubiertas en España y que usan atletas donostiarras, guipuzcoanos, vascos, españoles e incluso de otras nacionalidades», quiere hacer una llamada a otras instituciones. «El uso va más allá del ámbito municipal. Consideramos que en busca de ese bien común para todos, otras instituciones también tendrían que aportar a esta partida presupuestaria. No hablo solo de la Diputación y del Gobierno Vasco, también creo que podrían ayudar el Consejo Superior de Deportes y la Real Federación Española de Atletismo. Me dirijo también al gobierno central. El Velódromo cuesta mucho dinero y lo soportamos los donostiarras, aunque su uso vaya más allá».

Ibabe asegura que «si los demás aportan existirá la posibilidad de que esta pista cubierta, por la que han pasado los mejores del mundo en el pasado y donde se han celebrado grandes reuniones y campeonatos, tenga nuevamente el lugar que se merece dentro del atletismo». Insistiendo en el apoyo que la Real Federación Española de Atletismo podría dar al proyecto, el concejal de deportes destacó que «podrían ayudar de dos maneras: económicamente, lo cual desconozco si hacen pero tal vez tendrían que hacerlo para buscar el bien del atletismo y que ciudades como esta se vuelquen, y posibilitando de forma incluso gratuita en el futuro que Donostia pueda organizar competiciones importantes. Espero que nos concedan la prórroga de la homologación hasta que se sustituya la pista, que es una de nuestras prioridades».

La Federación Española ha retirado la homologación por el mal estado de la pista sintética



«Después del Polideportivo de Altza es la prioridad de cara a 2018», afirma Ibabe

El edil insistió en que «el Velódromo es una instalación con muchísimos años, con una pista de atletismo que hace mucho que no se cambia. No es que nos haya pillado el toro con la retirada de la homologación. Antes ya teníamos contemplado que teníamos que cambiarla».

Según Juan Morcillo, secretario del Comité Nacional de Jueces y responsable de las homologaciones, solo habría posibilidades de conceder esa prórroga si existe constancia por escrito de que se cambiará el material sintético. «Si es así, porque las palabras no me valen, podríamos verlo sin problema», dijo.

Otros esfuerzos

Ibabe quiso también poner en valor las «muchas reuniones mantenidas con la Federación Atlética Guipuzcoana» en las que, asegura, «se ha cerrado la enorme noticia que supone para el atletismo la remodelación del Miniestadio de Anoeta, un escenario donde entrarán 3.000 espectadores y habrá posibilidad para otros 2.000 y que permitirá que ganen los atletas y el atletismo guipuzcoano. Eso también consideramos que tendría que tenerlo en cuenta la Federación Española para apoyarnos, no solo con el tema del Velódromo, también para futuros campeonatos».

En cuanto a las opiniones expresadas por diferentes atletas en este diario, el concejal de deportes del Ayuntamiento de Donostia comparte su malestar e insiste en que «es importante que todos tiremos del mismo carro. Hay que comprender que también hay una limitación económica y que el Patronato de Deportes tiene muchos deportes a los que servir». Además, Ibabe coincide, tal y como afirmó Morcillo, en que «dejar a los atletas de aquí sin atletismo no es lo que buscamos. Se tendría que valorar también lo que Donostia ha hecho por este deporte». «¿Por qué otras ciudades o territorios no tienen este tipo de instalaciones? Porque cuestan muchísimo dinero, ya no solo hacerlas, también mantenerlas. Nosotros la tenemos y buscar que esté en condiciones supone un gran esfuerzo», concluye.