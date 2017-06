La Federación estudiaría una prórroga para el Velódromo si se compromete la mejora

Cuando Sebastian Coe, actual presidente de la IAAF, visitó Donostia en diciembre y pisó la pista del Velódromo de Anoeta casi 40 años después de su oro europeo de 1977, lo tuvo claro: «Está igual». Lo cierto es que se equivocaba un poco. El viejo tartán fue sustituido en 1992 -a día de hoy hay algún punto en el que se puede ver- por un material sintético de Mondo que, en estos momentos, está tan deteriorado que ha provocado que la Real Federación Española de Atletismo haya retirado la homologación a la instalación, tal y como anunciaba este diario en su edición de ayer.

DV se puso ayer en contacto nuevamente con Juan Morcillo, secretario del Comité Nacional de Jueces -los encargados de homologar las pistas-, y, cuestionado por una posible prórroga a la homologación del Velódromo, fue tajante: «Es evidente que la pista no está en condiciones. Presenta unas deficiencias en el material sintético. Tiene que ser sustituido porque está muy, pero que muy muy mal. Es incluso peligroso».

Morcillo, quien conoce perfectamente la pista por su experiencia de muchísimos años en la RFEA, admite que hay posibilidades de que se le conceda una prórroga, «como ya se ha hecho con otras pistas», pero apunta que «no me valen las palabras. Solo si hay un compromiso por escrito por parte de los responsables de la instalación. Si se va a solucionar antes de que empiece la pista cubierta (en diciembre, lo que desde el Patronato de Deportes de San Sebastián no ven posible al no estar presupuestado para este año), volvemos a homologarla. Si va a ser al acabar y vemos que desde antes hay un compromiso por escrito y tenemos la garantía de que se cambiará el material sintético, podríamos hablar sobre la posibilidad de conceder una prórroga temporal para que este invierno la pista se pueda usar. Lo último que queremos es dejar a los atletas del País Vasco sin atletismo, pero el estado de la pista es a lo que nos obliga».

LAS FRASES



Juan Morcillo Comité de Jueces RFEA «Lo último que queremos es dejar a los atletas vascos sin atletismo, pero el estado de la pista nos obliga a ello» Olatz Arrieta Saltadora guipuzcoana «No me extraña que haya perdido la homologación; entrenar por el anillo es incluso peligroso» Iñigo Pérez Velocista internacional navarro «Es una pena que se tenga tan descuidada una pista en la que competimos todos los atletas de la zona»

La instalación de Landako, en Durango, se encuentra en esa situación de prórroga debido a que existe un compromiso por parte de la Mancomunidad de subsanar los fallos, tal y como confirma Ibai Saavedra, presidente del Comité Vasco de Jueces.

«Es evidente que la pista de atletismo del Velódromo no es homologable. No está en condiciones», destaca. «Los atletas que suelen participar en los Campeonatos de Gipuzkoa y de Euskadi tienen problemas para no resbalarse cuando están preparados en los tacos de salida. Los jueces también lo vemos. Pienso que en el Patronato eran conscientes desde hace tiempo de que pronto tendrían que cambiar la pista porque los últimos años ya ni se molestaban en invertir dinero en pintar las rayas. La situación de precariedad ha sido tal que se ha llegado a poner cinta americana», cuenta antes de seguir explicando que otros aspectos de la pista, más allá del viejo y desgastado material sintético, deberían ser sustituidos. «La jaula de peso, por ejemplo, seguro que no cumple con la normativa de seguridad».

Los atletas opinan

«No me extraña que se le haya retirado la homologación», cuenta Olatz Arrieta, plusmarquista vasca de longitud y usuaria a diario. «Es una pena tener una instalación de estas características, donde siempre se han hecho grandes marcas, abandonada. No hay un buen mantenimiento de la pista; es hasta peligroso entrenar por el anillo».

«O usas zapatillas de clavos siempre para entrenar o te vas al suelo», explica la velocista internacional Alazne Furundarena, quien acude un par de veces a la semana desde Ordizia hasta Donostia para ejercitarse. «Desde que tengo uso de razón, creo que el Velódromo nunca ha estado parado», señala el técnico José Martín Pérez, a lo que Martín de la Fuente agrega: «Y si miraran el tema de la calefacción para homologarla también habría un serio problema...».

No solo donostiarras

Además de los atletas que se ejercitan en el Velódromo, muchos otros vienen desde territorios o comunidades cercanas habitualmente a competir. Es precisamente esa -que el uso sea supramunicipal- la razón por la que el Ayuntamiento no quiere asumir todo el coste que supondría cambiar la pista y espera una ayuda de la Diputación.

«Es una pena que se tenga tan descuidada una pista que reúne a todos los atletas de la zona», apunta el internacional navarro Iñigo Pérez, quien habitualmente viaja hasta Donostia para competir. «Ya no solo por el estado, también con la calefacción, que últimamente ha fallado mucho. Es un poco triste que hasta ahora se haya dicho que la pista estaba en condiciones».

«Afecta a vascos, navarros, riojanos, cántabros... que nos desplazamos habitualmente a competir allí», cuenta la vallista riojana Patricia Lorente.