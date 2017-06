La pista del Velódromo se queda sin la homologación de competición

. La Real Federación Española de Atletismo no ha homologado la pista del Velódromo de Anoeta, por lo que las marcas que se realicen de ahora en adelante no tendrán validez. Esto, en resumidas cuentas, significa que si no se sustituye el material sintético, que presenta un deterioro evidente tras un cuarto de siglo de constante uso y sin cambio, no se realizarán competiciones en la pista cubierta donostiarra a partir de ahora.

Tal y como ha podido saber este diario, este recinto «ha causado baja como instalación homologada» desde el 1 de abril. Es decir, si las mejoras -cambio del material sintético- no llegan durante este año, la próxima temporada bajo techo pasará de largo por Gipuzkoa.

«Lo cierto es que no sabemos mucho. No es una instalación que gestionemos nosotros y poco podemos hacer. De lo que sí que nos hemos enterado, y prácticamente de rebote, es que la pista no ha pasado la homologación de la RFEA. Por tanto, no habrá posibilidad de hacer temporadas de pista cubierta en Gipuzkoa si no se cambia la pista», destacan fuentes de la Federación Atlética Guipuzcoana, que alquilan el Velódromo habitualmente entre diciembre y marzo (temporada atlética de pista cubierta) para organizar diferentes competiciones.

historia Un escenario por donde han pasado los mejores del mundo Aunque durante los últimos años no se hayan celebrado grandes competiciones en Donostia, el Velódromo de Anoeta fue durante el pasado siglo el escenario de eventos atléticos de primer nivel por donde pasaron los mejores atletas del planeta. En marzo de 1977, en San Sebastián, se disputó nada menos que el Campeonato de Europa bajo techo en «probablemente la mejor pista de Europa», tal y como afirmó el presidente de la IAAF de aquel entonces. Mucho ha llovido desde que brillaran atletas de la talla de Sebastian Coe, Marita Koch o Valery Borzov en el Velódromo. Años después, por la reunión indoor que se celebró en los 80 y los 90 pasaron Michael Johnson, Javier Sotomayor, Carl Lewis o Merlene Ottey, entre otros, e incluso el pertiguista Sergey Bubka tuvo el honor de batir el récord del mundo con 6,10 metros. Aunque durante los últimos tiempos no se hayan disputado más que Campeonatos de Euskadi, de Gipuzkoa y alguna otra prueba menor, el Velódromo ha sido una referencia a nivel estatal, con nueve Campeonatos de España absolutos de pista cubierta organizados aquí -el último en 2006-. Todavía quedan tres récords de España sin batir realizados en Donostia.

«La pista ya no está en condiciones, es de 1992 y la degradación es evidente», dicen desde la RFEA



«La subvención de la Diputación supondría sobre un 50% del coste del cambio de pavimento»

«Degradación evidente»

«Las necesidades que tiene la instalación son sobre todo relacionadas con el material sintético, que se ha degradado y ya no está en condiciones de que se compita en él. La instalación es de 1992 y la degradación es evidente», apunta Juan Morcillo, secretario del Comité Nacional de Jueces, departamento de la Real Federación Española que se encarga de las homologaciones de las diferentes pistas.

Jesús Ruiz de Mendoza, técnico del Patronato de Deportes de Donostia y responsable de la instalación, aseguró ayer mismo que la semana pasada trató de ponerse en contacto con el mencionado Morcillo y que le resultó imposible. «Vamos a hacer todo lo posible por pedir una prórroga para que la próxima temporada se pueda competir», señala.

Tal y como destacó este diario el 8 de febrero de este mismo año, el Ayuntamiento de San Sebastián, teniendo en cuenta que el uso que se le da a la instalación va más allá de la ciudad, pidió una subvención a la Diputación de Gipuzkoa, dentro de una red de ayudas para mejoras en instalaciones deportivas municipales. «Estamos a la espera de que se concedan; supondría sobre un 50% del coste que tendríamos que afrontar para cambiar el pavimento. Esperamos que la respuesta de la Diputación sea positiva porque el uso del Velódromo más allá de Donostia; nos sorprendería lo contrario. En breve saldrá la resolución. En todo caso, sería para empezar la obra en 2018, por lo que la próxima temporada de pista cubierta, si conceden la prórroga, tendríamos que tratar de pasarla como la última», destaca Ruiz de Mendoza.

Única en Euskadi

Se trata de una instalación con características únicas en todo Euskadi. No hay otra pista cubierta de 200 metros -medida oficial-. Aunque sí haya módulos cubiertos modernos que permiten realizar algunas disciplinas, suele ser habitual que por el vetusto Velódromo pasen en invierno atletas de toda la Comunidad Autónoma Vasca, Navarra, La Rioja, Cantabria y del sur de Francia.

«La pista está podrida. Es necesario que se quite por completo el material actual, también el viejo tartán que hay debajo -antes del cambio a comienzos de los 90 había tartán por debajo- y sustituirlo», destacaba el técnico donostiarra Valentín Rocandio, olímpico en 1988 y exseleccionador nacional de velocidad, hace unos meses a este periódico. «Es peligroso correr por el anillo por la cantidad de polvillo que hay debido al desgaste», apuntaban varios atletas.

La noticia de la no homologación de la pista del Velódromo si sigue en las actuales condiciones no les ha pillado del todo por sorpresa a Igor Legarda y a Asier San Sebastián, dos de los representantes de atletas guipuzcoanos, que se ejercitan a diario en Anoeta y saben perfectamente en qué condiciones está la instalación.

Sin duda, al histórico Velódromo de Anoeta le hace falta un buen lavado de cara, ahora con más razón.