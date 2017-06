Errandonea destroza su récord de Gipuzkoa

Teresa Errandonea se despertó ayer con la incertidumbre recorriendo sus venas, pero se volvió de Durango, donde se disputó el Campeonato de Euskadi a lo largo del fin de semana, con los deberes más que hechos y con la satisfacción de haber destrozado el récord de Gipuzkoa de 100 metros vallas.

13.50 tenía desde hace tres años y 13.38 fue su crono de ayer, el nuevo tope territorial. Un tiempo que le vale para ser en estos momentos, al igual que Odei Jainaga (jabalina), Malen Ruiz de Azua (pértiga) y Trihas Gebre (10.000 metros), líder española al aire libre.

¿Tendré dolor? ¿Acompañará el tiempo? Esas eran algunas de las preguntas que pasaron por la cabeza de la vallista del Super Amara BAT ayer mientras viajaba en coche hasta Durango. El miércoles había tenido molestias -aunque el sábado se probó y no las notó- y el cielo no pintaba nada bien, pero el día le salió bordado.

OROS GUIPUZCOANOS Vallas: Teresa Errandonea (100 m.v.) y Paula de Juan (400 m.v.). Velocidad: María Eugi (100 y 200), Itoitz Rodríguez (400) y Teresa Zaragüeta (400). Mediofondo y fondo: Adel Ben Miloud (800), Jon Pérez (1.500), Jone Zabaleta (1.500) y Eneko Agirrezabal (5.000), Julen Terán (3.000 obstáculos). Marcha: Iñigo de Juan (10.000) y Ángela Echeverria (5.000). Saltos: Igor Legarda (longitud), Iñigo Uribarren (triple), Asier Corthay (altura) y Malen Ruiz de Azua (pértiga). Lanzamientos: Servando Rivas (martillo), Ane Torres (peso), Odei López (peso), Ane Galarraga (disco) y Andoni Egurrola (jabalina).

En la primera carrera, con un viento favorable de 0,3 m/s, Errandonea ganó con un crono de 13.51, a solo una centésima de igualar su récord. En esa misma carrera, la donostiarra del Atlético San Sebastián María Mujika llegó cerca de la irundarra. Registró 13.64, logrando la mínima para el Europeo sub-23 y es la segunda del ránking estatal.

Empezó a llover minutos después, pero volvieron a correr y fue ahí cuando Errandonea mejoró hasta 13.38. «¡Por fin! Por fin he sido capaz de mejorar la marca que tenía desde antes de la lesión. Ya han pasado casi tres años», apuntaba la irundarra. «La verdad es que no era el mejor día para correr, las condiciones no eran perfectas, pero es así cuando a veces salen los mejores resultados», continuaba. En esa misma carrera sin viento, Mujika marcó 13.84 y Eneritz Busto fue tercera con 14.39.

En febrero, durante el Campeonato de España bajo techo, Errandonea ya batió el récord vasco de 60 metros vallas, y cada vez está más cerca del de 100 vallas (Nerea Azkarate con 13.21 desde 1999). La vallista del Super Amara BAT ya es la décima española de todos los tiempos.

Dominio guipuzcoano

En un Campeonato de Euskadi que la propia Federación Vasca parece empeñada en devaluar año tras año -eso o que no buscan la manera de hacerlo atractivo y que los atletas se encuentren cómodos participando en él-, el dominio fue claramente guipuzcoano. De los 36 campeones totales, 22 de ellos fueron del territorio: doce en hombres y diez en mujeres. La lluvia no ayudó en un concurso de pértiga que ganó Malen Ruiz de Azua con 3,60. Tampoco estuvieron mal los 15,68 de Iñigo Uribarren en triple, los 25.18 de María Eugi en 200 y los 61,72 metros que lanzó Servando Rivas con el martillo.

Por otra parte, la joven Miren Martín logró un gran crono de 4:28.92 en 1.500, ocupando en Los Corrales de Buelna la tercera plaza. Además, en Salamanca, Adrián Rocandio marcó 47.99 en 400.