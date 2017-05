Maite Maiora, un sueño hecho realidad: «He corrido con la cabeza»

La corredora de Mendaro Maite Maiora parece que no se resintió ayer del esfuerzo por conseguir la segunda plaza en el KV del viernes pasado, ya que además de llegar primera en el maratón Zegama-Aizkorri, batió el récord que no se lograba alcanzar desde 2009.

Con la victoria de ayer, Maiora ha conseguido mucho más que ganar: «La verdad que lo de ganar aquí en Zegama más que un éxito ha sido un sueño hecho realidad». Pero ha sido una victoria trabajada, comentaba al acabar la prueba: «He ido toda la carrera con la mente muy fría, manteniendo el ritmo, sabiendo lo que tenía que hacer en todo momento: no emocionarme para nada ni hacerme falsas ilusiones. Y es que en esta misma carrera otros años he adelantado a gente en los últimos metros y sabía que esta vez me podía ocurrir a mí. Por ello, solo cuando en los últimos kilómetros miraba atrás y no veía a nadie, es cuando he disfrutado de verdad de la carrera con esta afición que te apoya».

«¿He batido el récord?»

Parece también que el esfuerzo llevado a cabo el pasado viernes en el explosivo Kilómetro Vertical por su ganador Stian Argermund-Vik, de Noruega, no le pasó factura porque ayer fue el ganador absoluto del XVI. Zegama-Aizkorri Mendi Maratoia. Es el actual campeón del mundo en Kilómetro Vertical y maratón de montaña, títulos logrados en 2016. Nada más entrar en meta se sorprendió con su crono: «¿He batido el récord?, no lo sabía», dijo.

El indiscutible ganador en Zegama confesaba que si hubiera participado ayer Killan Jornet el resultado hubiera sido distinto: «Es un gran corredor y dadas las condiciones en las que estaba el terreno y la meteorología, él hubiera sido el ganador. Es el número uno, es el mejor», decía con humildad.

Stian, ganador de las dos pruebas en esta fin de semana, estaba «alucinado» en su primera participación en Zegama, por la organización, el público y el paisaje: «No será la última vez que participe en esta cita, me ha encantado. El año que viene espero poder estar aquí nuevamente».

«Corren una barbaridad»

El corredor de la selección vasca Aritz Egea, de Urretxu, se mostraba contento con la gran cuarta plaza que logró ayer en Zegama, batiendo además el récord vasco: «Sabía que el recorrido iba a estar rapidísimo y aunque ha hecho calor, al final no ha sido para tanto. Era el día perfecto para batir los récords».

No pudo subir al podio, pero estaba más que satisfecho con el trabajo realizado: «Los que han acabado delante corren una barbaridad. Yo he ido bastante bien. Hasta la cima de Aizkorri iba primero y en el cresterío ha pasado Stian. En la bajada se me han empezado a subir los gemelos porque el terreno estaba muy duro, pero he sabido darle la vuelta y estoy muy contento de haber logrado la cuarta plaza».

«Estoy nervioso y contento»

El primer invidente que participa en Zegama, Rafa Ledesma, director de la ONCE en Araba, trasladaba sus sensaciones al acabar la cita: «Estoy muy nervioso pero contento por estar aquí». Y agradecía a sus guías de Montes Solidarios su ayuda: «Sin ellos, no podría hacer esto». Llegó a la meta, pero fuera de tiempo. Sin embargo, logró lo quería: «Me conformo con terminar», apuntó este hombre que es todo un ejemplo.