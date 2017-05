Explosivo Kilómetro Vertical en Zegama

Zegama es ya una fiesta mundial del running. Para empezar hoy a las 16 horas se dará la salida a los 203 valientes que afrontarán el III. Zegama-Aizkorri Kilometro Bertikala, y el domingo 538 corredores pondrán el punto de color en la prueba por excelencia, el XVI. Zegama-Aizkorri Mendi Maratoia; participando otros 87 corredores en la sexta edición del Zegama-Aizkorri Junior Trail. Con todos estos ingredientes, sin duda , como decía Ainhoa Txurruka, directora de la prueba: «El espectáculo está servido».

Aderezado todo ello con la presencia en Zegama de los mejores corredores del mundo y con varias novedades sobre el tapete se presenta un año más un fin de semana deportivo e intenso en la localidad de Zegama, convertida en el epicentro mundial de las carreras de montaña.

Emisión en directo

Una de las grandes novedades de este año en la Zegama-Aizkorri es que se va a retransmitir en directo a través de Internet tanto el Kilómetro Vertical de hoy viernes, como el maratón de montaña del domingo. Y así nos lo cuenta Ainhoa Txurruka: «Vamos a emitir la carrera en directo por internet a través de los canales de ETB, Salomon, la página web del maratón y las redes sociales».

Se trata de todo un acontecimiento por el que apuesta el Zegama-Aizkorri tal y como señalan: «la organización de Zegama y la empresa catalana CUVIC (Bagà) han unido esfuerzos este año para impulsar y consolidar la emisión en directo vía streaming». Por ello se podrá ver en tiempo real lo que acontezca en el KV y maratón a través de www.zegama.aizkorri.com o www.eitb.eus.

Hoy el Kilómetro Vertical

A las 16 horas de hoy viernes comenzará el Kilómetro Vertical en la plaza de Zegama que en su tercera edición es prueba puntuable para la Copa de Euskadi de KV 2017 además de serlo también para el Vertical Kilometer World Circuit y para las Skyrunner National Series. Los primeros 2.200 metros kilómetros serán neutralizados comenzando a correr el cronómetro desde Harrihaundi hasta Iraule donde está establecida la meta a 1.520 metros de altitud en una carrera súper explosiva, porque el KV asciende mucho desnivel recorriendo poca distancia, en este caso tres kilómetros serán los cronometrados, para superar un desnivel de 1.015 metros.

El pasado año el triunfo en chicas se lo llevó en 45 minutos y 43 segundos Maite Maiora (dorsal 1) que también corrió el maratón del domingo quedándose quinta y vuelve a correrlo este año con muchas ganas de ocupar la primera plaza del cajón. No lo tendrá fácil porque ahí estará la noruega Emili Forsberg (6) que viene muy fuerte, como su compatriota, también de Tromso, Hilde Aders (8), la catalana Laura Orgue (4), Virginia Pérez (3) de Lemoa, sin olvidarnos de la debutante en Zegama, Anna Frost (7) de Nueva Zelanda. Cuidado igualmente con la extremeña Vanesa Ortega, subcampeona del mundo.

En chicos el ganador fue también vasco, Iban Murua de Elgoibar que paró su crono en 36 minutos y 43 segundos. Habrá que estar atentos porque el primer puesto masculino puede estar muy reñido también sin que haya un claro favorito.

La entrega de los voluntarios

Uno de los bastiones sobre los que se sustenta el maratón de montaña Zegama-Aizkorri es el voluntariado. Un ejército de gente entregada al máximo compuesto por medio millar de personas, lo que equivale casi a un voluntario por corredor, están cada uno en su puesto, sabiendo lo que tiene que hacer cada uno de ellos para atender a los corredores a su paso por cualquiera de los puntos del recorrido.

En la salida, en los avituallamientos perfectamente atendidos, en las zonas de paso complicadas, en las cimas de las montañas por las que pasan los atletas, en los controles, en los cruces, en la meta..., en todos los puntos donde deben de estar, ahí están los voluntarios.

Joseba Izagirre, alcalde de Zegama ensalza la labor de los voluntarios: «está claro que son primordiales e imprescindibles. Aunque suene a tópico, si no fuera por ellos esto no se podría realizar. Yo creo que tenemos tantos voluntarios dispuestos a trabajar porque siente la carrera como suya. ¡Hasta muchos de ellos se cogen vacaciones para estar de voluntarios! A nosotros como Ayuntamiento no nos queda más que agradecerles su gran trabajo».