Salto a salto entre Gipuzkoa y Cataluña

Cuando era una cría, a Olatz Arrieta (01/12/1990) le encantaba pegar brincos en la arena de la playa. La tiene cerca. Vive en Hondarribia. También le gustaba hacer algún que otro castillo de arena. Como a cualquier niño, los padres le decían a Olatz que se limpiara bien toda esa arena que se pegaba por su cuerpo. Sin embargo, era prácticamente imposible que algún grano no se colara en casa.

Años después, la plusmarquista vasca de salto de longitud cambió la playa por el foso, donde ha llegado a saltar 6,61 metros. Pero lo que no ha podido evitar, y eso que ya no es ninguna cría, es seguir disfrutando y jugando sobre la arena. Y claro, continuar llevando a casa unos cuantos granos. Después de los saltos que Olatz realiza con la camiseta del FC Barcelona, su equipo desde 2014.

Precisamente con la camiseta blaugrana competirá mañana en Manresa la mejor especialista vasca de todos los tiempos, con motivo de la segunda jornada de la liga de clubes de División de Honor, competición que por primera en lo que va de siglo se le podría escapar al Valencia esta campaña en favor del equipo catalán. En pista cubierta ya lograron la Copa de la Reina. «Haré las vallas cortas y la longitud, como en la primera jornada. Viajo mañana mismo. El ambiente que tenemos en el equipo es muy bueno», apunta la hondarribiarra.

Al contrario que en deportes exclusivamente de equipo, el atletismo permite circunstancias como la de Olatz, quien se ejercita en Donostia a las órdenes de Ramón Cid desde esta temporada. Antes, mientras estudiaba fisioterapia y trabajaba en el Estudiantes de baloncesto, vivía en Madrid, ciudad en la que fichó por el Barça y en la que decidió dejar el atletismo para volver después con más fuerzas. «Empecé en el Bidasoa. Me entrenaba en Irun. Cuando lo dejé, porque no podía con todo, no me esperaba hacerlo mejor que antes. El primer año tras el regresó salté 6,17. Era la primera vez que pasaba de seis metros. Empecé para pasármelo bien y...», relata.

«Hasta este año llevaba tres sin correr las vallas. Dejé de hacerlas porque me lesionaba». De hecho, Olatz llegó a ser campeona de España absoluta de esta disciplina, algo que aún no ha conseguido en el foso a nivel absoluto, aunque es una habitual del podio ya que cuenta con cinco metales. El año pasado, gracias a su vuelo de 6,61 metros en la altura de Sierra Nevada, incluso logró la mínima europea, aunque lo hizo fuera de plazo. «Este año, me estoy entrenando menos», confiesa. Tiene mucho trabajo en Senide, clínica en la que ejerce como fisio. «En pista cubierta he mejorado mi mejor salto hasta 6,29 metros y al aire libre espero demostrarme a mí misma que puedo volver a llegar a 6,50. La mínima mundial (6,70) la veo imposible».

El Atlético SS, en casa

Las que no tendrán que viajar como Olatz son las chicas del Atlético San Sebastián, quienes con Alazne Furundarena, Amaia Dublang, Maialen Axpe, Naroa Agirre (hará la longitud en esta ocasión), María Mujika... disputarán mañana a partir de las 17.00 horas, otra vez en el Miniestadio de Anoeta, la segunda jornada de liga ante la AD Marathon, Piélagos y AA Catalunya. De quedar primeras o segundas, accederían a la final por el título, mismo objetivo que persigue el equipo masculino de la Real Sociedad, que también mañana compite en Soria ante el Fent Camí Mislata, Atlético Salamanca y Atletismo Numantino.

Los realistas pueden incluso ganar un encuentro en el que estarán Odei Jainaga, Iñigo Uribarren, Istar Dapena... Si vencen, llegarán a la final de dentro de tres semanas con serias opciones de luchar por el podio. El título parece reservado al Playas de Castellón o al FC Barcelona.

El Super Amara BAT femenino, por su parte, compite en Pamplona ante el Playas de Castellón, Grupoempleo Pamplona y Valladolid, con Malen Ruiz de Azua y Teresa Errandonea a la cabeza. Su objetivo es el tercer puesto, lo que prácticamente les garantizaría la permanencia en División de Honor.