Un ejemplo de superación que engancha

Loli Pastoriza y Feli de Castro son un ejemplo para muchas personas que, como ellas, padecen cáncer. Son dos mujeres entusiastas, vitalistas y con un sentido del humor fuera de lo común. El deporte ha sido de gran ayuda en este largo y difícil proceso desde que un día recibieron el golpe de tener que escuchar «tienes cáncer». Las dos forman parte de ese millar de personas que mañana tomarán parte en la Carrera Contra el Cáncer (10.00 horas ) y la marcha (12.00) que organiza la AECC de Gipuzkoa en Donostia.

LOS DATOS Carrera contra el cáncer Día y hora: Mañana (10.00) Salida y llegada: Plaza de la Constitución (Donostia). Distancia: 7 kms. Inscripción: 13 euros. Marcha Día y hora: Mañana (12.00). Salida y llegada: Jardines de Alderdi Eder (Donostia). Distancia: 7 kms. Inscripción: 3 euros.

Loli es muy conocida en el barrio donostiarra de Trintxerpe, donde durante cuatro décadas regentó una pescadería. No pasa desapercibida. En 2010 le diagnosticaron cáncer de mama. A partir de ahí, su vida cambió por completo. «Antes ya era de por sí movida, pero ahora lo soy más. Te quedas en shock cuando recibes la noticia, no puedes negarlo. Y no queda otra que agarrarte a la vida. He tenido cobertura total por parte de la Asociación contra al Cáncer de Gipuzkoa a la que llevo vinculada siete años, de mi familia y amistades. Es importante visibilizar esta enfermedad, ayuda a que la gente se abra más».

Dentro de una semana, el domingo 21, se cumplirán cuatro años desde su última operación, donde le comunicaron que tenía metástasis. «Gracias a una caída, donde me rompí el húmero, me detectaron que tenía algo en los pulmones. Me hicieron un escáner, diferentes pruebas y finalmente dieron con que tenía metástasis pulmonar. A pesar de todo, me siento afortunada porque pertenezco a ese 25% de casos que sí eran operables y eso fue una gran noticia. Muchas personas se dan por vencidas y no es así. Hay gente que lleva muchos años luchando con valentía. Nunca hay que perder la esperanza, nunca».

Dedica mucho de su tiempo a asesorar a gente anónima. «Ya no puedo trabajar, tengo la incapacidad total, pero no me aburro. Voy dos días a la semana a pilates. También salgo a andar 7 km al día».

«No me siento sola»

Por su parte, Feli de Castro irradia alegría a sus 50 primaveras. Reside en Aiete. En un tono jocoso suele decir. «Me voy de fiesta con mis tres cánceres y volvemos los cuatro a casa con resaca». Quizás pueda resultar frívolo a otras personas, pero a juicio de Feli es la mejor fórmula de encarar la enfermedad. «Qué bien que conocí a Loli. Gracias a ella me puse en contacto con la Asociación. No me siento sola y, ni mucho menos, avergonzada de decir que soy una enferma de cáncer. Tengo mucha energía. Dedico unas tres horas al día a hacer deporte; elíptica, pilates y a andar. En 2005 me detectaron cáncer de tiroides y me han quitado los dos pechos. La vida es preciosa y merece la pena disfrutar de todo lo que te ofrece. Mañana estaremos ahí desde primera hora de la mañana colaborando en todo aquello que haga falta. Al mediodía haremos la marcha y, después de recoger, nos iremos a comer juntos varias familias para ponerle el broche a la jornada».

Noelia Pérez y Josune Alkain, de la AECC, llevan más de dos décadas vinculadas a este proyecto y han tenido el acierto de idear una carrera y marcha que en tan solo tres ediciones ha calado fuertemente en nuestro territorio. «Aumentar la participación ciudadana en un evento lúdico-deportivo, promover hábitos de vida saludable y recaudar fondos para seguir investigando son los principales pilares sobre los que se apoya la Carrera Contra el Cáncer que se celebrará por tercera vez», aseguran.