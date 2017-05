Kipchoge, listo para el récord mundial de maratón

El show-Nike de Monza ha aclarado algunos aspectos que pueden marcar el futuro del maratón. Vaya por delante que la actuación del keniano Kipchoge me sorprendió. No esperaba un registro tan cercano a las dos horas. Es más, creía que los altísimos ritmos exigidos para el éxito del sub 2 horas, llevarían a un fracaso en los diez kilómetros finales. El campeón olímpico sufrió en el tramo final pero terminar solo 25 segundos por encima del reto, es un éxito deportivo aunque reglamentariamente no tiene un pase y las condiciones ‘artificiales’ construidas para la carrera, son sin serlo un dopaje encubierto.

El reto de las 2 horas tiene como telón de fondo demostrar que tal firma deportiva puede fabricar las mejores zapatillas para conseguir retos que nadie podía imaginar. De acuerdo. Y sin embargo pienso que aunque las novedosas zapatillas no están homologadas, y que indudablemente supone una ayuda ese efecto catapulta, no son las zapatillas las que deciden que Kipchoge corra como nadie lo había hecho.

Son tres aspectos de la carrera los que ayudan al atleta y que por supuesto rompen con la pureza de un maratón y de ahí que sea declarado ‘maratón fuera del reglamento’. En primer lugar la pantalla que portaba el coche Tesla. Gran pantalla que tenía el atleta unos metros por delante y por lo tanto la reducción de resistencia al viento era evidente. ¿Cuánto ganó por esta artimaña? Los expertos hablan de un 1% de mejora, es decir, algo más de un segundo y medio por kilómetro. Estaríamos hablando de minuto y medio-dos minutos al final del maratón.

¿Y las 30 liebres que se fueron alternando para marcar el ritmo? Segundo aspecto de ayuda. Su posición en flecha ayudó a parar algo el viento, casi inexistente en el circuito, y por lo tanto otra vez la resistencia al viento se aminoró, no tanto como la pantalla gigante pero el efecto sí existió. Por supuesto la Federación Internacional prohíbe esa práctica de liebres ‘frescas’ que entran en plena carrera. Los efectos son: el ritmo no decae en ningún momento y siempre tenía escudo protector. En cualquier maratón lo habitual es que el protagonista quede desguarnecido en la parte final, en muchas ocasiones más de 10 kilómetros.

Otra de las ventajas que tuvo Kipchoge fueron los avituallamientos durante la carrera. Motorizados y en cualquier momento. Ambos aspectos prohibidos. Los atletas no perdían tiempo en recoger su avituallamiento y psicológicamente no tienes ningún temor de sufrir algún bajón durante la carrera por falta de bebida porque ahí estarán los técnicos para suministrarla solo con levantar la mano.

Con estos argumentos considero que la mejora por temas inaplicables en cualquier maratón comercial, podría ser de unos 2-3 minutos, independientemente de elegir la mejor hora de la carrera dependiendo de las condiciones meteorológicas. La organización podía elegir cualquier franja horaria de viernes a domingo. Eso no sucede en un maratón con el día y la hora fijada, ocurra lo que ocurra.

Los argumentos expuestos formaron parte del show. Dicho esto, Kipchoge demostró que puede batir el récord mundial en una carrera en condiciones buenas y con liebres poderosas. Estoy convencido de que el reto le ha ayudado psicológicamente a pensar que puede correr 42 kilómetros en ritmos inferiores al actual récord... no a correr por debajo de las 2 horas, pero sí en un crono para batir la plusmarca mundial.