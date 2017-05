Atletas que hacen las Américas

Cada vez resulta más habitual encontrar atletas que deciden saltar el charco y descubrir un ‘nuevo mundo’ deportivo en Estados Unidos. Allí, las facilidades para compaginar los estudios universitarios y los entrenamientos son mayores, con instalaciones envidiables. Y las becas deportivas, al contrario que por aquí, brillan por su abundancia. También las ligas universitarias. Son las agencias las que contactan incluso con deportistas que destacan, siendo el atletismo uno de los deportes en los que más interesadas están. Este año, fueron diez los atletas guipuzcoanos que en agosto viajaron para hacer las Américas, ocho de ellos durante todo el curso académico y dos durante parte de él.

La lanzadora ordiziarra Alba Torres está completando su tercer año en Estados Unidos. Los primeros dos en Cowley College (Kansas) y ahora en Wheeling Jesuit University (Virginia Occidental). Estudia ‘Business’ y allí, cuenta, «coincido con un futbolista alavés». En Kansas, precisamente en la misma universidad que se inició Torres, se encuentra ahora el también lanzador goierritarra Gari Garmendia. Es su primera temporada. «Estudio ‘Exercise Science’. La verdad es que las sesiones de entrenamiento son muy diferentes. Sobre todo porque aquí hacemos entre dos y tres sesiones diarias. Y lo más duro es hacer las pesas a las seis de la mañana. Me está viniendo genial para aprender inglés y para conocer a nuevos amigos. Eso sí, reconozco que no es un buen sitio para hacer turismo; solo para entrenar».

Con el objetivo de alcanzar la mínima para el Mundial Júnior este año, Garmendia relata que «para ganar unos cuantos dólares trabajo en la seguridad o vendiendo entradas para otros deportes de la universidad». Hace un par de semanas tuvo la fortuna de compartir un rato con el campeón olímpico Ryan Crouser. También está en Estados Unidos, aunque en este caso en Texas, Dorleta Armendariz, plusmarquista guipuzcoana de martillo. Hasta ahora ha lanzado 52,79 metros.

Todos, sin excepción, descubren una nueva forma de vida en Estados Unidos. Este sistema tiene muchos detractores, ya que se le achaca que los atletas no encuentran una mejoría proporcional a las horas que dedican al deporte. Aunque, eso sí, que les quiten lo bailado: la experiencia, los estudios gratuitos en muchos casos, el inglés... Tamara Pérez es otra de las ‘veteranas’ al otro lado del charco. Ella está en Alaska, estudia y acostumbra a combinar cross y pista, logrando grandes registros durante las últimas campañas en 1.500. «Es una experiencia muy favorecedora», contaba. Itoitz Rodríguez llegó en 2015. El cuatrocentista de Usurbil estudia en Dakota del Sur. Se podría decir que el pasado año fue de ‘adaptación’, pero su explosión americana ha llegado este curso. Con 48.23 en 400 batió el pasado mes el récord indoor de la Northern State University y la plusmarca absoluta de la distancia es de 47.85 bajo techo. Apunta maneras. Al aire libre ya ha corrido en 47.94.

Un sueño

En la Universidad de Cincinnati está cumpliendo «un sueño» desde agosto la donostiarra Irati Mitxelena. La saltadora, campeona de España júnior de triple y longitud en 2016, además de disfrutar con las sesiones y sus compañeras, ha podido ver en primera persona un encuentro de los Cleveland Cavaliers de LeBron James, uno de sus ídolos, tal y como demostraba cuando se entrenaba en Anoeta vistiendo su camiseta. «En mi primera competición en pista cubierta en Estados Unidos salté 5,83 en longitud». Ese fue su estreno. Pero en Birmingham, el 24 de febrero, la saltadora voló hasta 12,88 en triple, récord de Gipuzkoa junior y mínima para el Europeo.

Por motivos laborales se desplazó la familia Mazo a Boston. Los vallistas Adrián y María Mazo, cada uno en una universidad, continúan ejercitándose allí. «Yo estoy en Carolina del Norte. Me ejercito seis días a la semana. Ahora están terminando de hacer la pista», narra él.

El caso de Nerea Sarriegi e Iñaki Sagarna es diferente. Los dos han estado estudiando hasta diciembre como alumnos -y atletas- de intercambio. Algo así como una beca Erasmus -un programa bilateral entre universidades- que han aprovechado para entrenar allí. Sagarna lo ha hecho en Idaho y Sarriegi, en cambio, en California. «Las instalaciones son impresionantes. La universidad tiene un gimnasio con tres pisos y en un radio de cuatro kilómetros hay cuatro pistas», explica él.

«Sabía que le daban mucha importancia al deporte, pero no me imaginaba que era para tanto», cuenta Sarriegi. «Le escribí un correo al entrenador y... resulta que aunque él nació allí, sus padres eran españoles. Me acogieron genial en el equipo. Cuando acabábamos cada sesión nos daban un Powerade y una barrita». Entrenar allí es, sin duda, otro mundo.