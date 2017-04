Se acabaron las excusas

Que si una molestia muscular, que si no saco tiempo para entrenar, que si ese día tengo comida familiar… El catálogo de excusas es amplio cuando se pone sobre la mesa la posibilidad de formar un equipo para participar en la Carrera de Empresas. Cuesta apuntarse, mucho más en años como éste en los tenemos la cabeza en los días de fiesta de Semana Santa más que en lo que vendrá después. Lo curioso es que cuando llega el día de la prueba el que tenía una molestia muscular ya no la tiene, la comida familiar se ha suspendido y el que no sacaba tiempo para entrenar es el que acaba tirando del grupo.

Con ésta son diez ediciones haciendo piña entre los trabajadores fuera de la oficina. En esta ocasión la prueba se celebra el día 7 de mayo a partir de las 10.00 horas. Quedan dos semanas de excusas, pero solo una para apuntarse porque el plazo finaliza el próximo viernes día 28. Lo básico ya lo conocen: para inscribirse en carreraempresas.com es obligatorio formar equipos de cuatro. El precio son 80 euros e incluye camisetas de regalo, seguro y chip para todos. Existe también la posibilidad del participar en el dorsal solidario. Por cuatro euros más este año se respalda el proyecto ‘El futuro es la memoria’ que forma a personas capaces de cuidar a enfermos de Alzheimer.

DATOS Inscripciones: Se cierran el próximo viernes día 28. Los equipos serán de cuatro integrantes (masculinos, femeninos o mixtos). El precio es de 80 euros. Recorrido: Alderdi Eder, Boulverdard hasta Sagües, vuelta por el paseo de la Zurriola, paseo de Salamanca, 31 de agosto, calle Mayor, Hernani, Andía, Avenida de la Libertad, Zubieta hasta el Tenis y vuelta por el paseo de la La Concha hasta Alderdi Eder.

Por el momento se han inscrito 220 equipos (110 masculinos, 90 mixtos y 20 femeninos), pero como es norma «en estos últimos días esperamos que el número crezca hasta el medio millar», apunta el director Iñigo Olaizola. En la última edición –sí aquella tan sonada en la que hubo una empresa de comunicación que aprovechó la carrera para hacer su propia campaña de marketing colocando a sus cuatro atletas en los primeros puestos– fueron 472 equipos, la mayoría guipuzcoanos pero también los hay cada vez más de territorios colindantes. El pique está asegurado.

8,5 kilómetros llanos

El recorrido en este décimo aniversario es el mismo que tantas felicitaciones recibió el año pasado cuando se puso en práctica por primera vez. La salida y la meta estará en Alderdi Eder. Los participantes tomarán el Boulevard en dirección a Sagüés, donde realizarán el giro para volver por el paseo de la Zurriola. La carrera seguirá por el paseo de Salamanca desde el que se entrará a la Parte Vieja por la calle 31 de agosto. En este punto, como novedad este año, habrá animación musical, así que las pulsaciones puede que suban más de la cuenta. En cualquier caso, para cuando los participantes lleguen a ese kilómetro tres deberían de haber cogido ya un ritmo de carrera cómodo por lo que la música será para disfrutar.

A los equipos de cuatro integrantes les quedará salir al Boulevard desde la calle Mayor y bordear La Concha hasta Ondarreta donde realizarán el último giro en la zona del Tenis. La animación musical que también habrá en este punto será el impulso último para recorrer los poco más de dos kilómetros que quedan hasta la meta. En Alderdi Eder será el momento de ver si ha superado en la clasificación a su compañero de trabajo o a su jefa.

Entonces sí, podrá coger la bolsa de avituallamiento que todo participante tendrá a la conclusión de la misma. Será el punto para reagrupar los equipos, repasar los registros del pulsómetro e iniciar la otra carrera, la que muchas empresas han instaurado en los últimos años, la gastronómica. Transnatur, por ejemplo, reúne ese día a todas las delegaciones que tiene en España. Osakidetza, que este año presenta al menos catorce equipos, también hace de esta carrera una cita marcada con equis en el calendario. Y otras como Voith son veteranas en lo suyo, este año cumplen 150 años, y lo van a celebrar inscribiéndose por primera vez en la prueba. Se entiende así que el respaldo de empresas colaboradoras sea alto. Laboral Kutxa y Gobierno Vasco son sus patrocinadores principales y hay una legión que colabora (ATE, IMQ, Super Amara, i68, Salto Systems, Coca Cola e Insalus). La prueba está organizada por Adegi, Donosti Events y este periódico.